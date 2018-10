Café Caruso, adiós a un rincón singular Isidoro Merino ha anunciado para el 30 de noviembre el cierre de su café Caruso. / Blanca Castillo Bar, galería de arte, librería y escenario. Sin relevo después de 36 años de esplendor, cierra un espacio pionero en Vitoria JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Martes, 2 octubre 2018, 01:38

La feroz reconversión industrial de los años 80 se llevó por delante a un trabajador de las pilas en Tximist, luego Cegasa. Como muchos otros golpeados por la crisis fabril, y sin experiencia alguna, Isidoro Merino se reinventó así mismo y encontró acomodo laboral en el sector servicios. Solo que él –he aquí la excepción– ideó un negocio singular, desconocido por estos lares, algo de lo más ocurrente, para ganarse el jornal. De su ingenio y atrevimiento nació el Café Caruso en 1982.

¡Qué mejor apellido que el del inigualable cantante de ópera italiano para bautizar un espacio entre barra y cultura! El primer servicio que se ofreció en tan evocador café centroeuropeo consistió en combinar el bar con una galería de arte, una librería y un escenario. Luego pudo ser un 'cortao' con leche fría o tal vez un tinto. Así, durante 36 años en una Vitoria antaño acomplejada.

Lástima que hasta lo mágico tenga fecha de caducidad. Acogedor, entrañable, alternativo, disparatado, el Caruso cerrará el 30 de noviembre y nadie se atreve a aventurar si subirá la persiana una mañana de algún día para recibir al primer parroquiano de su segunda etapa. De momento, no. Jubilado desde hace un año aunque al pie del cañón, Merino se ha encontrado con que nadie está dispuesto a comprar o alquilar su establecimiento. «No tengo ninguna oferta interesante. Sí ha habido candidatos, pero no nos hemos puesto de acuerdo en la garantía. No ofrecían solvencia económica, así que cerramos», se lamenta quien ha sido «muy feliz» durante tanto tiempo al otro lado de una barra que, entre trago y trago, suele ofrecer mucho de ingratitud. Aunque este no haya sido el caso.

Un negocio solvente

La lectura, la exposición o la interpretación, las Letras y el Arte, se han distinguido como lo que son en el Caruso. De alguna manera, esta cafetería enseñó el camino a muchas otras que se decidieron a colgar óleos de sus paredes o habilitar un recodo para un músico naciente. «Puede seguir siendo un negocio solvente, como lo ha sido durante 36 años. Al principio llamaba la atención, pero dejó de ser chocante. Se puede hacer hostelería más allá de servir una caña o un pincho». A Isidoro le ha ido a pedir de boca haciendo de su local un lugar diferente, acogido por una clientela fiel y una crítica favorable.

«Por mi casa ha pasado una parte muy importante de los artistas locales de diversas disciplinas», se enorgullece. Sin ánimo de ofender al resto, recuerda a Dani Castillejo, exdirector de Artium, creador de las baldosas que decoran el suelo del café, recinto repartido en tres plantas. «Artístico, literario, lírico, elegante y tradicional», como se autoproclama, memorables fueron sus certámenes de poesía visual. Tal vez sea esta la actividad más gratificante de cuantas se han desarrollado en ese rincón de una calle, Enrique Eguren, venida a menos. Y para triste, la desaparición de la librería en 1998, cuyo hueco ocupó un escenario.

Con el adiós del Caruso se consume una pizca de Vitoria y de su cultura en minúscula. Cierra otro comercio, uno más –antes lo hicieron el batzoki y el bar Chuchi–, en una angosta vía de Txagorritxu. Siempre que ha tenido ocasión, Merino ha lanzado pildoritas al Ayuntamiento reclamando la peatonalización de Enrique Eguren, pero de nada le ha servido. «A 50 metros del Europa y de la avenida, donde hay vida muy interesante, esta calle parece el patio trasero. Con Maroto no hubo manera y con Urtaran parece que tampoco», se queja. Si nadie lo remedia, en dos meses dejará de tratar a la cerveza como se merece y la infusión de escaramujo e hinojo perderá su valor reconstituyente.