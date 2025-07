El cabreo de 'Cenando con Pablo' con un conocido asador de Vitoria: «¿Puedes llamar a la encargada?»

G. C. Jueves, 24 de julio 2025, 19:52 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Al influencer Pablo Cabezali, conocido por sus reseñas gastronómicos en redes sociales bajo el nombre 'Cenando con Pablo', le encanta dejarse caer por Euskadi para paladear el sabor de algunos de los asadores vascos más conocidos. Una de las últimas propuestas que le ha encandilado es la de Le Sidre, en Vitoria. El creador de contenido ha acudido recientemente a este conocido restaurante de Armentia y sus platos los ha aprobado con nota, aunque también ha desvelado una sorpresa que le ha amargado la comida. El precio del menú sidrería no incluía el 10% de IVA. «Me ha sentado como una patada ahí... Son 54 euros con trampa», le decía a su compañero de mesa, el gastronauta alavés.

La publicación que resume su experiencia comienza viendo cómo Cabezali se queja por el precio final a un camarero. «Una cosa, me puedes llamar a la encargada, ¿por fi? Te digo una cosa... con todo el cariño. No se puede poner en la carta el precio sin IVA», se quejaba con educación. Más allá de ese detalle, el influencer disfrutó en la mesa. La tortilla de bacalao le gustó «mucho». «Está muy buena. El dulzor de la cebolla, el bacalao tierno...». También el txuleton de vaca frisona gallega. «Sabe mucho a grasa y está tierna. La maduración es elegante. Es suave aunque no sea apabullante. Notable; quien la ha hecho sabe hacerla», valoraba.

Remató el menú con puerros a la vinagreta, una morcilla de burgos y unas croquetas (fuera del menú) con luces y sombras para su gusto. Noto la bechamel aceitosa. «La de txuleta está muy buena». Y de postre, arroz con leche y flan. La cuenta ascendió «prácticamente a 120 euros».