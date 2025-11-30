El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El fuego se originó el 18 de octubre y permaneció activo durante cerca de 24 horas. Bomberos de Álava

Buscan al imprudente que quemó Elgea

Los bomberos dicen que lo «más probable» es que la eliminación de matorrales provocó el fuego que arrasó 33 hectáreas

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La quema de matorrales se vislumbra como la causa «más probable» del voraz incendio que el 18 de octubre arrasó 33 hectáreas en la Sierra ... de Elgea y que durante alrededor de 24 horas mantuvo en alerta a los concejos de Arriola (municipio de Asparrena) y Narbaiza (San Millán). La investigación de los bomberos de la Diputación de Álava, a la que ha tenido acceso EL CORREO, certifica que en las inmediaciones no había evidencias de rayos, ni acampadas, ni colillas, ni cristales, ni pistas que apunten a la posible acción de cualquier pirómano.

