Se busca a un hombre de 82 desaparecido en Yécora Ha salido a pasera por la mañana y no ha regresado a casa, por lo que se ha activado el dispositivo de búsqueda desde las tres de la tarde de este lunes

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han activado las labores de búsqueda de un hombre de 82 años desaparecido este lunes en la localidad alavesa de Yécora. La desaparición ha tenido lugar en una zona rural cercana a su lugar de residencia, desde donde esta persona había salido por la mañana para dar un paseo, no habiendo regresado.

A partir de las tres de la tarde se ha activado el dispositivo de búsqueda coordinado por un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco en el que toman parte las patrullas rurales de la comisaria de la Ertzaintza de Laguardia, la sección de drones, un helicóptero de rastreo con efectivos de las secciones de Montaña y de la UVR, la Unidad Canina, bomberos, así como personal voluntario.

Se trata de un hombre de 82 años, de 168 centímetros de altura, complexión delgada y pelo cano. En el momento de su desaparición vestía un chandal azul de manga larga y pantalón gris o azul. En caso de poder aportar alguna información, se ruega que contacten con el teléfono de emergencias 112.