La burlona mirada de Juan Mayorga llega al Principal con 'El mago' Una escena de 'El mago'. / E. C. El premiado autor madrileño entrelaza las sorpresas con un tono de comedia que cautiva al público RAMÓN ALBERTUS Jueves, 10 octubre 2019, 13:43

'El mago' cuenta ya con una larga trayectoria en diferentes escenarios antes de recalar este jueves en el Teatro Principal (20.30 horas, 20 entradas disponibles ayer). Un éxito que no sorprende demasiado al mirar la ficha técnica y encontrar en el rango de máximo ideólogo a Juan Mayorga, director madrileño nacido en 1965 y al que su historial avala como uno de los mejores creadores de la escena española. Con dos premios nacionales de teatro, tres Max al mejor autor y otro a la mejor adaptación y ser miembro desde 2018 de la Real Academia Española cualquier propuesta suya llega con un aval sólido. Y las críticas de 'El mago' donde la obra se ha representado son muy halagüeñas.

Cuentan quienes la han visto, que la pieza se abre con un monólogo de su actor masculino principal, José Luis García-Pérez, muy difícil de llevar adelante si no fuese por la pericia del autor en lograr un efecto redondo en los espectadores. Impacto que se mantiene en los 90 minutos de la pieza porque en todo ese desarrollo subyace el estilo de Mayorga, una mirada a la sociedad a veces burlona, cómica o con algún toque de acidez marca de la casa. Y como el propio título de la obra indica, en 'El mago' hay sorpresas, misterios y efectos que llevan al espectador por donde el director quiere, casi sin darse cuenta.

Hipnotizada

En el resumen de la obra, Mayorga reconoce que no le costó apenas tiempo o esfuerzo escribir el texto. Fue después de una experiencia personal. Dice el director madrileño que asistió a un espectáculo del Congreso Mundial de Magia y se presentó voluntario a una prueba de hipnosis junto a otras personas del público. Su sorpresa fue grande cuando resultó eliminado como no apto y devuelto a su asiento. Las ideas que brotaron entonces de su imaginación las llevó a 'El mago'. Aquí se narra la historia de una mujer que aparece en su casa bajo los efectos de la hipnosis. Ella dice estar y no estar allí, como el gato de Schördinger. Por un lado, dice permanecer en el teatro, hipnotizada por un mago. Pero también está ahí en el comedor de su casa, de su pisito en el centro de la ciudad, con una familia cada vez más sorprendida, y donde se presentan visitas esperadas e inesperadas.

La representación llega a Vitoria con un elenco de actores en el que Clara Sanchís interpreta a la mujer hipnotizada; José Luis García Pérez lleva con acierto un importante peso de la función y cuenta asimismo con la veterana María Galiana, una actriz a la que el público adora en cualquier escenario de la Península.