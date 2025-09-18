El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rescatan un joven buitre del tejado de la iglesia de Gobeo

Se trata de un ejemplar que ha abandonado el nido, se ha despistado y ha terminado posado en lo alto del templo

N. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:00

La iglesia de Gobeo ha tenido en las últimas horas un nuevo inquilino. Un buitre leonado se posó en su tejado ayer por la tarde. Se trata de un ejemplar joven que se despistó y terminó en lo alto del templo. Ekologistak Martxan ha recibido el aviso este jueves y se ha encargado de poner el hecho en conocimiento del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Martioda.

«Es habitual que estos animales se despisten cuando abandonan el nido y empiezan a volar. El problema es que van perdiendo peso y cada vez les resulta más difícil coger el vuelo de nuevo», explica Andrés Illana. Su recuperación es sencilla, aunque no tanto cogerlos «porque vuelan lo suficiente para ir de un lado a otro, lo que hace complicada esa labor». De ello se han encargado trabajadores del centro de Martioda esta mañana. «Tras alimentarlo, una vez que coja fuerzas, lo soltarán», afirma Illana.

En Álava, donde los buitres leonados son comunes, anualmente se rescata a una docena de miembros de esta especie. Sobre todo entre agosto y octubre, cuando tienen las crías. Se caracterizan por tener un cuello de color canela y su gran envergadura: puede llegar a pesar hasta 10 kilos y superar los 2,5 metros de longitud con las alas abiertas.

