La brigada verde escolar que enseña a los padres de Llodio

La 'brigada verde' se ocupa de darle un repaso al patio del colegio Lamuza de Llodio después del recreo. Este grupo compuesto por alumnos de ... Primaria se encarga de recoger del suelo el papel de aluminio que envuelve los bocatas, el envoltorio de plástico de las galletas, los bricks de zumo o los botellines de yogurt bebibles. Los escolares han aprendido en clase la necesidad de reciclar, reducir y reutilizar, pero sus padres son quienes preparan esos 'hamaiketakos' y tal vez necesiten concienciación a este respecto. Para eso, estos jóvenes llodianos han organizado 'café tertulias' durante los últimos meses para que sus mayores entiendan que deben contribuir a generar menos residuos.

Este es uno de los pilares fundamentales del proyecto que este lunes ha ganado la cuarta edición del proyecto 'Tras tus residuos hay mucho más de lo que ves', una iniciativa de la Diputación en colaboración con Egibide y la Asociación Har Eman. Ilyas, Anjana, Iker y Dounia han presentado este lunes en el Palacio de Congresos Europa el proyecto de Lamuza que han desarrollado junto a Leire, Sergio, Itziar, Lulus y Josemi, cinco personas con discapacidad que han ido a nueve colegios de la provincia para explicarles sobre la importancia de gestionar los residuos.

«El mejor residuo es aquel que no se genera», ha reconocido la diputada de Sostenibilidad, Saray Zárate. «Para que nuestro entorno sea sostenible, no solo tenemos que ser respetuosos con el medioambiente, sino también con todas las personas», ha apuntado el titular foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, en una ceremonia presentada por Txus Iparraguirre y amenizada por el mago Asier Kidam.

Más contenedores y pinzas para recoger la basura

Lamuza ha resultado finalista junto a los colegios Aranzabela (Vitoria) y Lautada (Salvatierra). Los cuatro defensores del proyecto ganador partieron de un análisis inicial en el que comprobaron que faltan contenedores en el centro, no se explica a qué corresponde cada uno de ellos y se ha celebrado una semana de 'cero residuos' con resultados positivos. Reclamaron a la dirección más pinzas para recoger la basura que queda en el patio, se ha empezado a aprovechar material que acababa en los contenedores para las clases de manualidades y se pretende sacar chispas al huerto comunitario.

«También nos hemos dado cuenta de que la Navidad es una época de consumismo, así que a la vuelta de vacaciones hicimos una 'feria' para el intercambio de juguetes para darle una segunda vida a aquellos que no utilizamos», han contado los jóvenes de Lamuza en una presentación que se ha impuesto sobre nueve centros de todo Álava. Pero estos alumnos del último ciclo de Primaria (quinto y sexto) no querían que todas estas lecciones se quedaran en el aula y reunieron a sus padres para explicarles el proyecto. Para comprobar si realmente lo habían entendido, o no habían prestado atención, se tuvieron que enfrentar a un juego.

'Tras tus residuos hay mucho más de lo que ves' es una iniciativa integradora y transversal que persigue educar en valores, visualizar y poner en valor la aportación de las personas con diversidad intelectual posibilitando su inserción. Algo que se ha empezado a conseguir vista la atronadora ovación con la que fueron recibidos los cinco monitores de las patrullas verdes.