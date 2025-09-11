El Boulevard de Vitoria se sumerge en el mundo pirata con actividades infantiles La Plaza Nodal se transformará en un puerto con timón, mástil, photocall, mesas de actividades y una decoración marinera cada fin de semana durante el mes de septiembre

N. S. Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:52 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

El Boulevard se sumerge en el mundo pirata con la llegada de Piratix. Durante tres fines de semana consecutivos, del 11 al 27 de septiembre, la Plaza Nodal se transformará en un puerto pirata con timón, mástil, photocall, mesas de actividades y una decoración marinera que hará volar la imaginación de los más pequeños.

La actividad está pensada para niños y niñas a partir de 4 años y será gratuita para los usuarios de la App de El Boulevard. La zona tendrá un aforo máximo de 25 niños, con turnos de hasta 20 minutos por participante para garantizar que todos puedan disfrutar de la experiencia. Los horarios serán los jueves y viernes de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados tanto de 12:00 a 14:00 como de 17:00 a 21:00 horas.

Uno de los momentos más esperados llegará cada sábado por la tarde con el Meet & Greet PIRATIX. Desde las 17:00 hasta las 21:00 horas, los personajes más emblemáticos de la colección, Golden Beard y Big Jaws desembarcarán en El Boulevard para fotografiarse con los asistentes. Además, todos los participantes recibirán un sobre coleccionable de regalo, hasta fin de existencias, para llevarse a casa un pedacito del universo Piratix.

La organización ha previsto también medidas de accesibilidad: los niños y niñas con necesidades especiales o autismo tendrán acceso prioritario tanto a la zona de juego como al Meet & Greet, sin esperas y con el acompañamiento de los monitores de la actividad.

El centro mantiene su apuesta por la inclusión a través de iniciativas específicas para personas con TEA o hipersensibilidad auditiva. Entre ellas, la Hora Tranquila diaria de 18:00 a 19:00 horas, en la que se elimina el hilo musical para crear un ambiente más calmado; el préstamo gratuito de cascos antirruido, disponibles en el Punto de Información; y la formación del personal con una guía de atención al autismo para ofrecer siempre un trato cercano y respetuoso.

Txiki Ñam Sessions

El programa de actividades de la vuelta al cole se completa con el regreso de los talleres gastronómicos Txiki Ñam Sessions, que se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en el aula de cocina del hipermercado Eroski. Niños y niñas a partir de 5 años, acompañados de un adulto, podrán ponerse el delantal para aprender recetas fáciles, técnicas básicas de cocina y disfrutar de un plan diferente.

Las plazas, limitadas a 20 por sesión, se sortearán a través de la App de El Boulevard, y además habrá un sorteo paralelo en redes sociales con una cesta de productos Eroski Seleqtia.