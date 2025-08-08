El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo formato de botella que Vidrala presenta en la Expo 2025 Osaka. E. C.

La botella más ligera del mundo es alavesa

Vidrala ha dado a conocer el 260G, una botella de 75 centilitros para productos premium fruto de una colaboración con un laboratorio de diseño portugués

Sergio Llamas

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:40

El grupo vasco Vidrala, fabricante de envases de vidrio con sede en la localidad alavesa de Llodio, acaba de presentar en la feria internacional de ... Osaka (Japón) su nuevo modelo 260G, un formato que califican como «probablemente la botella de 75 centilitros más ligera del mundo» al estar diseñada con paredes ultrafinas y fabricada con hasta un 80% de vidrio reciclado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Okondo arropa a la familia del niño de 12 años que se despeñó al mar en Castro
  2. 2 «Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario», grita un hombre en Vitoria
  3. 3 «Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario», grita un hombre en Vitoria
  4. 4

    El Movimiento Feminista de Vitoria denuncia «dos ataques de alta intensidad» en fiestas
  5. 5

    Fermin Muguruza abarrota el recinto de txosnas en Vitoria
  6. 6 Arrestan a un hombre de 47 años por exhibir sus genitales en una zona infantil de Vitoria
  7. 7

    Okondo arropa a la familia del niño de 12 años que se despeñó al mar en Castro
  8. 8

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  9. 9

    Hamidou Diallo, un atleta explosivo para el perímetro del Baskonia
  10. 10 «Quiero matar a algún policía; quiero salir en el telediario», grita un hombre en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La botella más ligera del mundo es alavesa

La botella más ligera del mundo es alavesa