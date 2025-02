El 'boom' de la cerámica se moldea en Vitoria

Ramón Albertus Domingo, 9 de febrero 2025, 00:17 Comenta Compartir

La cerámica está de moda. Más que la compra del objeto, trabajarlo en talleres. Un termómetro de ese 'boom' que vive la artesanía en Vitoria lo ofrecen los cursos de los centros cívicos, en los que se ofertan hasta 21 dedicados a esta práctica. A los pocos minutos de abrirse la inscripción, volaron 275 plazas. «Es una de las actividades con más demanda. Tienes que ser un 'hacker' para conseguir una plaza en los centros cívicos», comentan desde el taller Masbarro, que abrió sus puertas en septiembre de 2024. Es uno de los nuevos espacios surgidos después de la pandemia de covid. Otro ejemplo es Fanguito, un taller que la artesana Leire García estrenó hace tres meses en la plaza Ignacio Aldecoa. También hay centros con ofertas más diversificadas, donde el barro cobra protagonismo, como Espaciarte, en la calle Panamá, inaugurado hace dos años, y La Cabaña Pottery & Plants, en Sarría, en activo desde 2022. En menos de un lustro, la oferta se ha multiplicado, ya que hasta entonces solo resistían el taller de Paco Torres (Cuchillería), el de Aiasure (Kutxa) o el de Marian Cerámica (calle San Prudencio).

Desde estos establecimientos coinciden en que con la pandemia se disparó el interés por una práctica que reivindica la «desconexión» en plena era digital. Es el «antídoto perfecto frente al mundo en línea», según describía la BBC en un análisis acerca de un fenómeno global que algunos comparan con el auge que tuvo el yoga en su día. A su vez, en redes sociales como Instagram arrasan vídeos que resultan hipnotizantes de manos manchadas de barro alrededor de un torno.

EL CORREO repasa de la mano de diferentes talleres el auge de esta práctica milenaria. «No quedan plazas en los talleres» es una de las frases que más repiten entre todo tipo de macetas, portavelas, jarrones, tazas, cuencos, ceniceros... Pero también entre obras dignas de un museo.

Masbarro (Herrería, 78) «Está de moda y eso se nota hasta en las revistas de decoración»

¿Perfil? «Vienen mujeres en un 92%». ¿Edades? «De todas», cuenta Anuska Arbildi, diseñadora gráfica e impulsora de Masbarro, donde la ceramista Laura Garay es la maestra. «Tenemos una alumna de unos 10 años, Lucía, que vino diciendo que se quería apuntar y le comenté que había un grupo para jóvenes, pero no salió. Me dijo: 'No vengo a hacer amigos, yo lo que quiero es hacer cerámica'», cuenta Anuska. Y allí sigue, como parte de las 60 alumnas que a la semana pasan por los locales. Pero la demanda es mucho mayor. Con alrededor de 50 personas interesadas, sobre todo para los cursos de tarde. Además, ofrecen formaciones temáticas puntuales y 'A tu aire', con gente que no necesita tutor. Ahí estaban Idoia y Joseba ensimismados entre sus piezas. «Es algo terapéutico», coincidieron en sus apreciaciones. «Para mí es un oasis en el que no piensas. Ni en curro ni en problemas familiares. Solo en cómo hacer el churro –técnica de modelado–, cómo pinto la taza...», añadió Idoia, una enfermera que descubrió esta afición en los centros cívicos. «Está de moda hacer cerámica y colocarla en casa. Además del valor de las manos y de los oficios, si te fijas en las revistas de decoración últimamente aparece un salón precioso, un cuadro maravilloso y una pieza de cerámica», razona Anuska, que cree que los cursos en los centros cívicos crean «afición» y no los ve como competencia.

Taller Aiasure (calle Kutxa) «Ahora viene mucha más gente menor de 30 años»

«Creo que nací con ella», responde Eloie Ruiz (Vitoria, 1965) cuando le preguntan por el origen de su pasión. Abrió su taller Aiasure en la calle Kutxa a los 25 años. «Y ya tengo 59. Ha habido muchos cambios. La vida está en continuo cambio, y yo sigo con ella y con mi taller», comenta con cercanía. Esta veterana artesana señala que la competencia es «bárbara», pero no con otros estudios, sino con los cursos de los centros cívicos. «Prácticamente se regalan. Mientras que en privado tienes que cobrar, pagar el local y muchos otros gastos». A pesar de ello, «hay muchísima demanda. ¿Cuánto va a durar? Espero que hasta mi jubilación», dice. La artesana también ha notado un cambio en el perfil de los asistentes. «Antes venían más personas mayores de 30 años. Ahora te diría que es casi al revés». Cada semana, unas 40 personas pasan por su taller. Observa que antes había un mayor interés por el «desarrollo» de la cerámica. «Ahora mucha gente viene solo para hacer una tacita de regalo a su amiga o una bandeja para un amigo. No lo critico ni lo juzgo», señala.

Fanguito (plaza Ignacio Aldecoa) De los mercadillos jipis de Ibiza al taller en Lakua

Leire García (Vitoria, 1977) recuerda que tenía apenas 6 años cuando, durante unas vacaciones con su familia, quedó fascinada con el taller de un alfarero. Esa pasión infantil no dejó de latir. Estudió la carrera de Turismo, viajó por diferentes países, residió en Andorra y pasó hasta 17 temporadas trabajando en un hotel de Ibiza. Hace seis años regresó a Vitoria. «No quería ya trabajar en hostelería, me pillé un txokito pequeño en Lakua, empecé a dar clases de cerámica en 2020 y se me fue de las manos», cuenta esta vitoriana que se había formado en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Su taller, llamado Fanguito, cuenta con una treintena de alumnas en los talleres regulares. «La lista de espera de gente interesada es de ciento y pico personas», cuenta esta alfarera que en septiembre cambió de local a uno más amplio. Acerca del fenómeno siente que obedece a que es una actividad en la que se «disfrutas, meditas y te llevas algo hecho por ti. Tiene punto terapéutico». Como si fuera parte de un 'biopic' alfarero, apunta a que su estancia en la isla balear fue vital. «Trabajaba en un hotel en turnos de mañana o tarde y, cuando podía, iba al taller de Toni Frígoles, un alfarero ibicenco muy conocido». Durante aquella etapa se animó a vender sus piezas en mercadillos como el de Punta Arabí y Las Dalias. «Pero pillé mala época», asume con humor.«Los jipis me contaban que en otros tiempos se vendía todavía más».

La Cabaña Pottery & Plants (Sarría) Despedidas de soltera y 'brunch', en torno a la cerámica

A un cuarto de hora de Vitoria, en un caserío que perteneció a sus bisabuelos, Maitane Sáez Urtiaga (Vitoria, 1992) ha materializado un proyecto pionero en Euskadi. La transformación de lo que era un establo a un espacio en el que se ofertan talleres de cerámica, clases de yoga y un 'brunch'. «Es un concepto diferente al del taller al uso. Ofrecemos un plan para familias, amigas o parejas de cualquier punto a nivel nacional», explica Sáez, que tuvo su primer contacto con la cerámica en un cursillo en el centro cívico Aldabe en 2018. Llama la atención su clientela. «Han venido despedidas de soltera de Málaga, Cádiz... también cumpleaños y se regalan muchas tarjetas-regalo». Allí trabajan las técnicas de modelado manual. El público de La Cabaña Pottery & Plants en su mayoría es femenino, con edades entre 25 y 45 años.

Kaina Estudio (Herrería, 6) El lado más artístico de la cerámica

En Kaina no se dan clases. Pero el taller y estudio de Koro Martínez (Vitoria, 1961) y Txaro Marañón (Vitoria, 1955) es parte del decorado de la ciudad desde 1989. Trabajan la cerámica de autor, vinculada al arte contemporáneo, «más allá de los recipientes». En este terreno en la provincia conviven otras firmas como Inés González de Zárate o Jabi Berasategi, profesor de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios. «Si hubiésemos tenido que viv ir de ello, dar talleres, habría sido una vía», apunta Martínez, que resalta una paradoja que se ha producido. «Todos me dicen que está de moda. Es verdad que hay mucho 'boom' de la cerámica. Pero se nota un bajón en ventas, antes se hacían más encargos», señala Martínez, que resalta que las horas «pasan volando»con esta práctica. «Mucha gente nos pregunta si damos clase y se nota que está de moda lo de hacer tu taza, tu plato, lo que sea. Porque a la gente le gusta hacer algo con las manos, disfrutar del proceso y ver qué sale del horno».