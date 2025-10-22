El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Félix Bolaños, durante su intervención este martes en el Senado. E. P.

Bolaños descarta crear nuevas secciones en los juzgados de Vitoria

El PNV advierte que la reorganización de los órganos judiciales genera «más retrasos y desprotección de las víctimas», sobre todo, en casos de violencia contra la mujer

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes descartó ayer, martes, la posibilidad de crear nuevas secciones en los juzgados Vitoria. Félix Bolaños alega que la ampliación «no se justifica» en base a «las cifras objetivas» que la sustenten. Así lo justificó durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado en respuesta a una interpelación del PNV. La formación jeltzale se quejaba al ministro por la situación de los juzgados de la capital alavesa y también de Barakaldo, con motivo del decreto por el que se dotan nuevas plazas en Secciones de Violencia sobre la Mujer, se crean Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

En relación a Vitoria, Bolanos subrayó que «no se ha justificado» la necesidad de crear una nueva sección con «las cifras objetivas». El ministro de Justicia remarcó que, aunque entiende las reivindicaciones de los alcaldes, operadores jurídicos y abogados, «nosotros en el Ministerio estamos tomando decisiones con cifras objetivas, incontestables», sentenció.

El senador del PNV, Igotz López, avisó de que la reorganización de los juzgados impulsada por el Ministerio «genera más retrasos y desprotección de las víctimas, especialmente en casos de violencia contra la mujer», subrayó. Los problemas de los juzgados vascos «no se solucionan sino todo lo contrario». En el caso de Vitoria, la única Sección de Violencia contra la Mujer tiene una tasa de congestión de 2,43 -por encima del 2 ya se considera crítica-, con lo que está «saturado»; una circunstancia que irá a más «ahora que se amplían los casos de su competencia con asuntos de violencia sexual».

López criticó el hecho de que «si ahora no pueden cuidar la acogida, acompañamiento y atención de las víctimas en las debidas condiciones, menos podrán en lo sucesivo. Más se va a dificultar la rápida obtención de pruebas, más se van a agudizar los eternos retrasos en los procedimientos, tanto penales como civiles, dándose graves situaciones de desprotección de las mujeres víctimas».

