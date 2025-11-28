Blanca Sarasua y Julián Borao: una cita con la poesía

Iñigo Linaje Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Incluida en varias antologías relevantes de las últimas décadas, la de Blanca Sarasua (Bilbao, 1939) es una de las voces ineludibles de la poesía vasca contemporánea desde que a mediados de los ochenta comenzara a publicar sus primeros libros; entre ellos, 'Atico para dos' o 'Ballestas contra el miedo', que fue galardonado con el Premio Ernestina de Champourcin en 1989. Poeta tardía -debutó a los 44 años-, Sarasua no ha dejado publicar regularmente desde entonces. A sus trece obras originales se añade ahora su 'Poesía completa', que acaba de salir en Vitruvio, donde ya habían aparecido sus tres últimos títulos.

Este viernes, a partir de las siete de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la escritora ofrecerá una lectura de sus poemas acompañada por el poeta y profesor Julián Borao. Ambos compartieron el mismo escenario hace tres años. Y la primera ha presentado casi todos sus libros en la ciudad, un lugar especial para ella, ya que como expresa jovialmente al otro lado del teléfono, «estoy encantada de volver a Vitoria porque siempre nos tratan muy bien». Sarasua está contenta con la salida del libro que reúne su obra desde 1984 hasta 2022, aunque confiesa que «siempre que publico algo no lo puedo leer, porque cambiaría muchas cosas…Como decía Huidobro el poema perfecto no existe», asevera.

Cuarenta años de escritura contienen las 350 páginas de su 'Poesía completa', desde el inaugural 'Cuando las horas son fuego' hasta «No estoy de acuerdo'. En medio, títulos como 'Adagio para un silencio' y 'La mirada del maniquí', el libro que hace de bisagra entre su producción del pasado siglo y la del nuevo milenio. Enfrascada en la corrección de una novela corta –«no estoy satisfecha con ella, la estoy corrigiendo y revisando constantemente, como los poemas», dice-, Blanca Sarasua es, a sus 85 años, una mujer enormemente vitalista a la que le queda mucho por hacer y por vivir. Respecto al recital del viernes, asegura: «No he preparado nada. Julián y yo solemos hablar entre nosotros durante las lecturas y nos gusta improvisar». Como si fuesen dos músicos de jazz.

Ambos autores comparten no solo su pasión por la palabra, sino intereses comunes. «La poesía de Julián me gusta porque es sincera», dice Sarasua. Borao, que ha publicado hasta la fecha cuatro poemarios, entre ellos 'Cuestión de suerte' o 'Hasta aquí hemos llegado', ha sido incluido en varias antologías y es un nombre habitual en festivales como «Agosto clandestino» o 'Voces del extremo'. Profesor a lo largo de cuatro décadas, en 2001 creó -junto a Oscar Alberdi- los encuentros «Las noches poéticas», un ciclo musical que tiene lugar en bares y tabernas de Bilbao. Muy activo culturalmente, ha sido jurado de premios y participa habitualmente en encuentros y lecturas en la capital vizcaína. El acto de este viernes es el penúltimo del ciclo 'Cita con la poesía' de 2025, que el próximo 19 de diciembre rendirá un homenaje a la rapsoda y escritora Laura Marinas, fallecida en enero de este año.