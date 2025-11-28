El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanca Sarasua y Julián Borao participan en un encuentro este viernes 28 de noviembre en Vitoria.
Agenda Álava

Blanca Sarasua y Julián Borao: una cita con la poesía

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria acoge un encuentro este viernes 28 de noviembre

Iñigo Linaje

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

Incluida en varias antologías relevantes de las últimas décadas, la de Blanca Sarasua (Bilbao, 1939) es una de las voces ineludibles de la poesía vasca contemporánea desde que a mediados de los ochenta comenzara a publicar sus primeros libros; entre ellos, 'Atico para dos' o 'Ballestas contra el miedo', que fue galardonado con el Premio Ernestina de Champourcin en 1989. Poeta tardía -debutó a los 44 años-, Sarasua no ha dejado publicar regularmente desde entonces. A sus trece obras originales se añade ahora su 'Poesía completa', que acaba de salir en Vitruvio, donde ya habían aparecido sus tres últimos títulos.

Este viernes, a partir de las siete de la tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la escritora ofrecerá una lectura de sus poemas acompañada por el poeta y profesor Julián Borao. Ambos compartieron el mismo escenario hace tres años. Y la primera ha presentado casi todos sus libros en la ciudad, un lugar especial para ella, ya que como expresa jovialmente al otro lado del teléfono, «estoy encantada de volver a Vitoria porque siempre nos tratan muy bien». Sarasua está contenta con la salida del libro que reúne su obra desde 1984 hasta 2022, aunque confiesa que «siempre que publico algo no lo puedo leer, porque cambiaría muchas cosas…Como decía Huidobro el poema perfecto no existe», asevera.

Cuarenta años de escritura contienen las 350 páginas de su 'Poesía completa', desde el inaugural 'Cuando las horas son fuego' hasta «No estoy de acuerdo'. En medio, títulos como 'Adagio para un silencio' y 'La mirada del maniquí', el libro que hace de bisagra entre su producción del pasado siglo y la del nuevo milenio. Enfrascada en la corrección de una novela corta –«no estoy satisfecha con ella, la estoy corrigiendo y revisando constantemente, como los poemas», dice-, Blanca Sarasua es, a sus 85 años, una mujer enormemente vitalista a la que le queda mucho por hacer y por vivir. Respecto al recital del viernes, asegura: «No he preparado nada. Julián y yo solemos hablar entre nosotros durante las lecturas y nos gusta improvisar». Como si fuesen dos músicos de jazz.

Ambos autores comparten no solo su pasión por la palabra, sino intereses comunes. «La poesía de Julián me gusta porque es sincera», dice Sarasua. Borao, que ha publicado hasta la fecha cuatro poemarios, entre ellos 'Cuestión de suerte' o 'Hasta aquí hemos llegado', ha sido incluido en varias antologías y es un nombre habitual en festivales como «Agosto clandestino» o 'Voces del extremo'. Profesor a lo largo de cuatro décadas, en 2001 creó -junto a Oscar Alberdi- los encuentros «Las noches poéticas», un ciclo musical que tiene lugar en bares y tabernas de Bilbao. Muy activo culturalmente, ha sido jurado de premios y participa habitualmente en encuentros y lecturas en la capital vizcaína. El acto de este viernes es el penúltimo del ciclo 'Cita con la poesía' de 2025, que el próximo 19 de diciembre rendirá un homenaje a la rapsoda y escritora Laura Marinas, fallecida en enero de este año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  2. 2 Así se ve Vitoria desde la noria navideña de la Virgen Blanca
  3. 3 Las nuevas aperturas de El Boulevard en Vitoria además de Ikea
  4. 4 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús en Berriz
  5. 5

    Dimite el alcalde de Ribera Baja, el independiente Amado Martínez de Iturrate
  6. 6

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  7. 7

    La familia de Kerman denuncia «daño moral» por la puesta en libertad del portero agresor
  8. 8

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10

    Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Blanca Sarasua y Julián Borao: una cita con la poesía

Blanca Sarasua y Julián Borao: una cita con la poesía