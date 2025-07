«La hornacina de la virgen necesita una restauración»

Blanca Aguillo Sagarduy (Vitoria, 1957) recibe la distinción de Alavesa del Mes de julio que otorga EL CORREO, con motivo de su reciente elección ... como abadesa de la Cofradía de la Virgen Blanca. Sin embargo, a tenor de esta entrevista, no es el tipo de persona que accede al cargo para 'figurar'. Con una serie de ideas muy claras en su lista de objetivos, destaca el deseo de transmitir la idea de comunidad que supone la propia cofradía.

- Salió elegida con el apoyo del 90% de los 128 votantes.

- Me sorprendió muchísimo porque antes de la votación no lo tenía tan claro, aunque había cofrades que lo daban por hecho. Cuando se conoció el resultado, me emocioné. No esperaba una mayoría aplastante.

- Conoce la 'casa' y a lo que se enfrenta.

- Desde luego. He vivido el día a día de la cofradía de manera muy intensa desde 2014. Vengo aquí (al Museo de los Faroles) a diario y conozco bastante bien lo que es esto. Por esto también me animé a asumir el cargo. Además, he tenido la gran suerte de estar al lado de Ricardo, que me ha ayudado, del que he aprendido... No le voy a dar una vuelta a todo, está muy bien, pero con el tiempo, pues sí, dejaré mi impronta más adelante.

- La cofradía ha tomado impulso en los 25 años de mandato de Sáez de Heredia. ¿No siente vértigo ante el reto de progresar?

- Lo tomo con prudencia, humildal. La idea es que al menos siga como hasta ahora. El camino está marcado. Me encontraré con piedras y barreras que iré salvando. La cofradía no necesita de grandes innovaciones. Primero, mantener lo que está y luego, transmitir, llegar al cofrade y al resto de la gente. Esto lo fundó el gremio de cereros hace 412 años y ha llegado hasta nuestros días. No quiero ser yo la que se salga de la ruta. ¿Cambios? No los haré de la noche a la mañana, aunque tengo ideas. Pronto llegan las fiestas y luego iremos viendo qué tareas están en la lista.

- Antes de la votación, en la exposición de su 'programa electoral', pidió apoyo y unidad. ¿Por qué?

- La cofradía somos todos, no solo la junta. Tiene que haber coordinación y comunicación entre todos. No quiero portadores de faroles que solo vengan al museo en fiestas. Les necesitamos todo el año, a todos, y a los que no son cofrades, también. Esto es del pueblo de Vitoria, nosotros somos meros custodios y guardianes. Me da pena que aún haya gente que no conozca la cofradía ni el museo. Aquí les esperamos.

- También puso la atención en el estado de la hornacina de la Virgen Blanca en la balconada de San Miguel.

- La hornacina lleva sin mantenimiento muchos años. No es que corra riesgo de caerse, pero necesita una restauración, unos cuidados que no ha tenido. Su deterioro es evidente. Hay que tener muy en cuenta que esa hornacina es una de las primeras imágenes, o quizás la primera, que contemplan los turistas a llegar.

- ¿A quién le correspondería la obra?

- La Diócesis tiene algo que decir, también el Ayuntamiento. Habrá que sentarse y hablar. Es de interés colectivo.

- También le inquieta la accesibilidad a San Miguel. ¡Esas malditas escaleras!

- Cada vez acude menos gente mayor a San Miguel porque no puede subir tantos peldaños. Aunque te acerques a la iglesia a través de Los Arquillos, cuando llegas a la puerta, te encuentras también con escaleras. Hay soluciones. La menos agresiva y quizás también la menos cara sería montar un ascensor desde las escaleras interiores y subirlo hasta dentro de la iglesia, a la capilla del Carmen, cuyo retablo habría que mover. Habrá quien diga que no se puede hacer porque se toca la piedra de la muralla y demás... Pero para otras obras ya se ha hecho.

- ¿La cofradía tiene dinero para contribuir a estas mejoras?

- La cofradía podría hacer una aportación, pero son temas que le competen a la Diócesis. La iglesia es de ella. Es contradictorio que vendamos Vitoria como destino turístico y tengamos reclamos tan visitados como la patrona con una hornacina en mal estado y una iglesia de difícil acceso.

- La sociedad es cada vez más laica. ¿Tiene la Virgen Blanca suficiente apoyo social?

- Somos 3.000 cofrades, no muchos para una ciudad de 260.000 habitantes. De acuerdo que estamos viviendo una época un poco problemática para la Iglesia católica. Pero no olvidemos que las fiestas de Vitoria son en honor a la Virgen Banca. ¿Ves algún cartel donde aparezca su imagen? Y contentos con que al menos siga figurando su nombre. Alguna vez hemos hablado de que con el tiempo las fiestas igual acaban siendo en homenaje a Celedón. Pues bien, esto es lo que tenemos que intentar que no suceda. Que sigan siendo en honor a la Virgen Blanca y haya gente que acuda a honrarla como patrona.