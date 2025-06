Bizkaia elige Orduña para su plató de cine, a 10 kilómetros del que tendrá Álava

Bizkaia ha elegido el centro de empresas (elkartegi) de Orduña para instalar su propio estudio de cine, según explica la diputada general de ese territorio, ... Elixabete Etxanobe, en una entrevista con EL CORREO. Se da la circunstancia de que se encuentra a apenas diez kilómetros del polígono industrial de Maskuribai, en Amurrio, donde la institución foral de Álava ya ha comprado una nave para instalar el suyo con el objetivo de tratar de atraer más rodajes.

«Como territorio no estamos para perder oportunidades, la competencia es buena y nos hará sacar lo mejor de nosotros», afirma Etxanobe totalmente consciente de la cercanía de la ubicación elegida por el Gabinete de Ramiro González. Y es que, como publicó el miércoles este periódico, Álava ha adquirido por cerca de 600.000 euros un pabellón en Maskuribai de 1.176 metros repartidos en dos plantas que ahora necesitará adaptarse a las demandas y necesidades del sector audiovisual. Además, las instalaciones del 'Refor' se aprovecharán para impartir formaciones y preproducción.

La administración foral alavesa ha adquiridopor 600.000 euros una nave en el polígono Maskuribai, en Amurrio

Gipuzkoa también tiene su propio estudio desde hace dos décadas (Zinealdea). Preguntada por si Euskadi necesita tres estudios o si los recursos podrían destinarse a otros asuntos, Etxanobe contesta que «la fiscalidad ahora mismo atrae a las productoras y hace que haya trabajo de sobra y que no tengamos la necesidad de plantarnos si es necesario uno u otro». El objetivo de las instalaciones de Orduña, apunta, es que haya espacio «para quien quiera hacer lago estable, prolongado en el tiempo».

«Queremos que esto no sea solo un 'boom' de rodajes originado por los incentivos fiscales, sino crear una industria que genere valor y empleos. Y aparte de personas para abastecer a esa industria, también necesitamos espacios nuevos», añade la máxima dirigente foral vizcaína para justificar la puesta en marcha del nuevo plató en Orduña.

Crisis industrial

La inversión para instalar un plató en Amurrio se incluye dentro del plan foral para crear un 'hub' audiovisual en el valle de Ayala, que en los últimos trece años ha visto cómo ha perdido el 22% de su riqueza como consecuencia de la crisis industrial que se ha llevado por delante firmas tan importantes como Glavista, Lipmesa, Vicalde y más recientemente Guardian. No busca ser un sustituto, sino un refuerzo más para tratar de superar esta complicada situación económica. Con este nuevo proyecto también confían en dinamizar la economía local y generar oportunidades de empleo y desarrollo para los habitantes de la comarca.

Porque no todo va a ser inmortalizar los paisajes exteriores de Vitoria, Rioja Alavesa, el conjunto monumental de Quejana y otras localidades de la provincia. El sector audiovisual, que en su mayoría llega al calor de unos incentivos fiscales que no tienen comparación en la Unión Europea (UE), también quiere grabar escenas en interiores y hasta la fecha no se contaba con una gran infraestructura de este tipo en el territorio histórico. Una cuestión que a veces ha resultado decisiva para que se haya optado por una provincia distinta y en la que hasta ahora Gipuzkoa partía con ventaja gracias al complejo de Zinealdea.

Para las obras de Maskuribai y el 'Refor', la Diputación cuenta con cerca de 400.000 euros reservados. Así, entre la compra de la nave y las obras programadas, la institución foral espera invertir inicialmente un millón. Desde el polígono industrial hasta el 'Refor' apenas hay un kilómetro de distancia, por lo que se confía en crear un polo de atracción para los realizadores audiovisuales. También se quiere aprovechar su ubicación a apenas treinta kilómetros de Bilbao y 42 de Vitoria -prácticamente a medio camino- para convertirse en el lugar elegido por los cineastas para desarrollar sus proyectos. «La ubicación privilegiada de este edificio permite la cercanía con el centro del municipio, así como con la zona industrial», explica Álava Agencia de Desarrollo (AAD) en su ficha técnica.