El módulo de Bizileku instalado en la calle Sancho el Sabio. E. C.

El 'bizileku' de Santa Bárbara se traslada y el del Memorial se elimina por baja ocupación

El proyecto piloto continuará un año más con 20 plazas y con una tasa de 15 euros al mes

Ania Ibañez

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

El proyecto piloto Bizileku, en el que vecinos de zonas como el Ensanche y Casco Viejo pueden alquilar una plaza de aparcamiento de bicicletas, cumple ... casi doce meses con reajustes y cambios. El módulo ubicado en la Plaza de Santa Bárbara se reubicará a la calle Canciller Ayala y se eliminarán las 15 plazas reservadas en el aparcamiento seguro de la red VGBiziz de El Memorial, en los dos casos por baja ocupación. El módulo de la calle Sancho el Sabio se mantendrá, ya que ha tenido una ocupación total desde su apertura. Con estos cambios los aparcamientos de Bizileku se reducirán a 20 en total.

