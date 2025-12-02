El 'bizileku' de Santa Bárbara se traslada y el del Memorial se elimina por baja ocupación

El proyecto piloto Bizileku, en el que vecinos de zonas como el Ensanche y Casco Viejo pueden alquilar una plaza de aparcamiento de bicicletas, cumple ... casi doce meses con reajustes y cambios. El módulo ubicado en la Plaza de Santa Bárbara se reubicará a la calle Canciller Ayala y se eliminarán las 15 plazas reservadas en el aparcamiento seguro de la red VGBiziz de El Memorial, en los dos casos por baja ocupación. El módulo de la calle Sancho el Sabio se mantendrá, ya que ha tenido una ocupación total desde su apertura. Con estos cambios los aparcamientos de Bizileku se reducirán a 20 en total.

El módulo ubicado en Santa Bárbara, con diez plazas disponibles, ha tenido una ocupación «en torno al 50 o 60%», ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, durante el balance del primer año del proyecto piloto este martes. Desde el Ayuntamiento creen que esta baja ocupación se debe a «su ubicación justo encima del aparcamiento seguro instalado en los bajos del Corte Inglés». Es por eso que se trasladará a Canciller Ayala, con la misma capacidad y ocupando dos plazas de aparcamiento de coches en batería.

Este módulo estará disponible para los vecinos de la misma zona que el anteriormente ubicado en la plaza. Es decir, podrán acceder a él los ciudadanos que vivan en la calle Independencia (nº 1-15 y 20-36), La Paz (nº 1-11 y 8), Postas (nº21-49 y 36-50), la plaza Santa Bárbara, la calle Doce de Octubre (nº 1 y 2) y, por último, Jesús Guridi (nº 2-8). Una vez se reubique el aparcamiento, se activará el periodo de inscripción.

En el caso del Memorial, Artolazabal ha expresado que se utilizaron tan solo cuatro plazas de las 15 ofertadas. «Al estar dentro de un aparcamiento de la red VGBiziz ha habido confusiones», ha puntualizado la concejala. Los aparcamientos reservados a usuarios de Bizileku no se respetaban porque «la gente aparcaba indistintamente pese a estar bien señalizado», ha puntualizado la edil nacionalista.

Por su parte, el módulo ubicado en Sancho el Sabio ha sido un éxito «con una ocupación máxima desde un principio», ha subrayado Artolazabal. «Es un ejemplo claro de que allí donde existe falta de espacio en las viviendas, la oferta de aparcamiento seguro tiene una respuesta inmediata». Ese es el objetivo del proyecto, «facilitar el uso de la bicicleta a quienes tienen barreras logísticas en sus viviendas como falta de espacio o de ascensor», ha añadido la concejala.

15 euros al mes

Bizileku mantendrá su funcionamiento en estas dos ubicaciones. La tarifa inicial será de 15 euros al mes, con la posibilidad de inscribirse seis meses y prorrogarlo otro medio año en caso de que no haya lista de espera. Con un mayor uso de la bicicleta, se aplicarán bonificaciones en la tarifa. Si se utiliza la bici a diario, mañana y tarde, se reducirá a tres euros al mes. Si el uso es de una vez al día por un tiempo inferior a dos horas, la bonificación será de 20 céntimos de reducción al día. Por un uso diario mayor o por un tiempo superior a dos horas, se reducirá en 40 céntimos.

El proyecto continuará un año más en fase de prueba. «Queremos ver si se consolida y si es posible la ampliación u otras alternativas en un futuro próximo», ha apuntado Artolazabal. «Ahora mismo no tenemos la confección», ha puntualizado, «pero haremos un estudio con rigor técnico y jurídico sobre que formatos podemos utilizar sin ocupar más espacio público». «Tenemos que ingeniar soluciones que sean compatibles con el entorno humano y den respuesta a la demanda real que tenemos», ha zanjado la edil.