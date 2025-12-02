El Bizan de Sansomendi de estrena un nuevo comedor de 48 plazas para personas mayores de 60 años Es el decimoquinto de la red municipal de Vitoria, que asciende a 810 las plazas ofertadas en la ciudad

Martes, 2 de diciembre 2025

El Bizan de Sansomendi ha estrenado este martes un nuevo comedor de 48 plazas para personas mayores de 60 años, el decimoquinto de la red municipal, que asciende a 810 las plazas ofertadas en la ciudad.

El comedor ha arrancado con 17 plazas cubiertas: ocho de las 22 personas mayores de Sansomendi que acudían hasta ahora a otros barrios porque no existía este servicio en el suyo y nueve personas que se encontraban en lista de espera. Los precios oscilan entre 1,04 y 5,07 euros por comida en función de los ingresos de cada persona.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha destacado que con la apertura de este nuevo comedor «se fortalece un servicio esencial para las personas mayores». A través de este nuevo recurso, añade, «se facilita una alimentación adecuada, pero también se ayuda a combatir la soledad y se acercan los servicios de los centros Bizan a más vecinos y vecinas de la ciudad».

Por su parte, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha anunciado que ya hay planificadas «nuevas aperturas de comedores en 2026». Ofrecer plazas de comedor «no es solo facilitar una comida sana y completa a un precio muy económico», ha incidido: «Los servicios sociales de cuidados van más allá».

Más de 90.000 euros en inversión

Las obras necesarias para poner en marcha el nuevo comedor han supuesto un total de 92.928 euros de inversión, ha indicado el Consistorio.

Por una parte, se han destinado 28.376 euros en habilitar un 'office' donde dar el último toque a las comidas elaboradas en la cocina central, ubicada en el Centro Integral de Atención a Personas Mayores (CIAM) San Prudencio. A eso se añaden 9.714 euros destinados a comprar electrodomésticos, así como mobiliario y menaje.

Por otra parte, se han invertido 54.837 euros en la renovación de la instalación eléctrica del local, necesaria para permitir el funcionamiento de los nuevos electrodomésticos. Además, se ha adecuado toda la instalación al nuevo Reglamento de Baja Tensión, ha detallado el Ayuntamiento.