El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Discotecas y pubs están en el foco tras la muerte del joven Kerman V. Rafa Gutiérrez

Bildu reclama más inspecciones a porteros para evitar que se repitan muertes como la de Kerman

A la solicitud a Lakua de una 'inhabilitación exprés' por «comportamientos violentos» que plantea el Ayuntamiento, la coalición suma la petición de hacer controles periódicamente

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:15

La reforma de la normativa que regula la habilitación del personal de control de acceso a discotecas y pubs, que el Gobierno vasco se comprometió ... a realizar tras la muerte violenta de un joven en la discoteca Mítika de Vitoria, coge velocidad. Una vez concluido el plazo para presentar alegaciones, el Departamento de Seguridad deberá ahora dar respuestas a los cinco 'peros' que ha recibido a la Ley de espectáculos y actividades recreativas, que es la que regula a los porteros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las siete detenciones en diez días de un delincuente en Vitoria
  2. 2 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  3. 3

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  4. 4

    Querejeta abre la puerta a ampliar la residencia del Baskonia-Alavés con un nuevo edificio
  5. 5

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  6. 6 Detenido un vizcaíno por estafar un millón a gasolineras de Álava y otras 9 provincias
  7. 7

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  8. 8

    Solaria proyecta en Burgos otro parque fotovoltaico para la línea de alta tensión entre Álava y Bizkaia
  9. 9

    La transformación de Zaramaga encara la recta final con la urgencia de salvar las ayudas europeas
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bildu reclama más inspecciones a porteros para evitar que se repitan muertes como la de Kerman

Bildu reclama más inspecciones a porteros para evitar que se repitan muertes como la de Kerman