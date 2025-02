Bildu pide a la Diputación que frene los traslados de ancianos del CIAM San Prudencio

El traslado de varios ancianos desde el CIAM San Prudencio a residencias forales ha conducido este martes a un bronco debate en Juntas Generales. EH Bildu y el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, han protagonizado un choque dialéctico a cuenta de la movilización de ... estos residentes dependientes de la Diputación a residencias de titularidad foral.

EH Bildu preguntaba al titular de Políticas Sociales por estos traslados, de los que la procuradora Claudia Venceslao ha asegurado que genera «angustia» en las familias y que los ancianos que están siendo desplazados a residencias del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) podrían «seguir siendo atendidas perfectamente allí, porque el CIAM San Prudencio nació como una residencia pública para cuidar a altos grados de dependencia».

Los traslados han llegado después de que un centenar de los residentes alojados en el centro -en su mayoría personas dependientes y poco autónomas- pasasen a ser asunto de la Diputación con una reordenación de competencias. Urtaran ha explicado que estos movimientos llegan después de dos prórrogas de un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para generar un «periodo transitorio» y durante los que el Ejecutivo foral ha pagado un precio determinada por plaza y día al Ayuntamiento de Vitoria.

En estos últimos siete años, los residentes alojados en San Prudencio y dependientes de la Diputación han pasado de 99 a una veintena. Fue con la llegada de 2025 cuando el Gobierno alavés, según Urtaran, detectó «un número lo suficientemente bajo como para poder trasladar a estas personas de forma ordenada, con un seguimiento individualizado, atendiendo a sus demandas y las de sus familias sobre cuál es la ubicación a la que quieren ir, cuál es la residencia foral en la que quieren ser cuidados». Con estas medidas, el titular de Políticas Sociales interpreta que los traslados se pueden «abordar con garantías» y que el número de residentes es «lo suficientemente bajo como para seguir hipotecando dos módulos de atención que tiene el Ayuntamiento en la residencia San Prudencio».

41 días para los desplazamientos

Urtaran ha explicado que estos procesos personalizados, en los que se permite elegir centro de destino «de forma excepcional», comenzarán el 20 de febrero y terminarán a finales de marzo. «A nivel particular esto puede generar cierto trastorno, pero a nivel del interés general creemos que es lo que hay que hacer». «Primero, para por fin dar por finalizada la reordenación competencial. Y por otra parte, también para que el propio Ayuntamiento, que se ha portado de forma excelente durante todos estos años, pueda disponer de esos recursos para el desarrollo de sus propias competencias», ha afirmado el diputado.

A esto ha replicado Venceslao que «hay informes médicos que están diciendo que dentro de esas 20 personas hay a quienes no se les puede trasladar». «Hay personas que tienen cerca de 100 años, que tienen unas dependencias altísimas, que se están muriendo y no se las puede trasladar», ha sostenido. «Lo que ha hecho esta Diputación es poner en una balanza las decisiones políticas que afectan a la logística y a la administración frente al bienestar emocional y físico de estas personas y de sus familias. Cuando las familias dicen que no quieren que se trasladen a sus familiares, no es un mero capricho», ha replicado.

Urtaran ha afeado a la coalición abertzale un «antagonismo patológico» y unas manifestaciones de Venceslao que ha tildado de «gruesas». «Hay 20 familias a las que se les genera un trastorno, yo lo reconozco. Pero llega un momento en que el número de familias no es lo suficiente como para seguir hipotecando el desarrollo de servicios municipales», ha manifestado.

El diputado de Políticas Sociales ha querido transmitir tranquilidad porque «las familias tienen que ser conscientes que van unas residencias de primera categoría, que las residencias forales están perfectamente preparadas para dar unos cuidados de calidad a estas personas, que van a estar como en su casa, perfectamente atendidas».