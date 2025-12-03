EH Bildu muestra al Gabinete Etxebarria su «total voluntad» de negociar el presupuesto de 2026 La coalición PSE-PNV aún no ha presentado su plan económico para el próximo año que podría rondar los 490 millones de euros

EH Bildu se ha vuelto a postular para pactar los presupuestos municipales con el Gabinete Etxebarria aún antes de que éste dé pistas sobre cuál será su plan económico para 2026. El 'número dos' de la coalición abertzale en el Ayuntamiento, Xabier Ruiz de Larramendi, ha mostrado este miércoles la «total voluntad de dialogar y negociar» de su formación con PSE-PNV. «Afrontamos la negociación con las mismas líneas de trabajo», ha matizado, tras repasar algunos de los proyectos que EH Bildu ha aportado a las cuentas municipales de 2024 y 2025, que salieron adelante con su apoyo. No ha querido pronunciarse sobre si observa la misma voluntad de diálogo en los socios del Gobierno municipal, toda vez que en la Diputación el gabinete de Ramiro González se aleja cada vez más de Bildu y mira ya hacia Podemos para evitar la prórroga presupuestaria.

Este ofrecimiento de la coalición soberanista llega aún antes de saberse el contenido del proyecto del presupuesto para 2026 que el Gabinete Etxebarria tiene en ciernes. Contará con más dinero para gastar que este año y si a los 475 millones se le aplica la misma subida que a las tasas municiapales del 2,5% y se suman los 2,5 millones de más que se percibirán por el canon de capitalidad. Eso supone que al menos contaría con 490 millones sin tener en cuenta el aumento de la aportación foral.

Mientras tanto, Ruiz de Larramendi ha insistido en priorizar en sus negociaciones medidas encaminadas a hacer frente al reto demográfico y los cuidados, la transición 'ecoenergética' y la diversidad cultural de Vitoria. Y en este sentido ha valorado «positivamente» los «logros» de los dos anteriores pactos presupuestarios. «EH Bildu no está en los acuerdos para apuntalar la manera de hacer política que nos ha traído hasta aquí, sino para tratar de dar otra dirección y poner sobre la mesa propuestas novedosas, que suponen un cambio de rumbo, además de responder a las necesidades de la ciudadanía».

Aunque hay «retrasos injustificables» en la materialización de algunas de sus propuestas, Ruiz de Larramendi ha colocado en la lista de retos conseguidos las 20 viviendas comunitarias de Salburua, la 100 plazas nuevas de comedores sociales, nuevos recursos de emergencia sociales, los pisos para jónenes en el Casco Viejo, las ayudas al alquiler para comercios, los nuevos semilleros comerciales, el impulso a las comunidades energéticas o los fondos para los actos del 50 aniversario de la masacre del 3 Marzo, entre otros.

«Desde EH Bildu afrontamos la negociación presupuestaria con las mismas prioridades y ejes de trabajo« con los que cerraron los otros pactos económicos, ha reiterado el edil. «Que consigamos un nuevo acuerdo o no, dependerá del contenido del mismo».