El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eva López de Arroyabe y Ramiro González salen del Pleno de las Juntas Generales de Álava en una imagen de archivo. Rafa Gutiérrez

EH Bildu marca distancias para alcanzar un acuerdo presupuestario con Ramiro González

Pasa a un segundo plano algunas de sus propuestas más costosas, pero las residencias y la fiscalidad se presentan como los principales escollos para reeditar un pacto

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

El baile presupuestario se reanuda. Una semana después de que el Gobierno de Ramiro González presentase su proyecto de cuentas, la música vuelve a sonar ... y la oposición empieza a presentar sus propuestas. El más rápido, y sin duda el que más interés está mostrando en negociar, ha sido EH Bildu. Su portavoz, Eva López de Arroyabe, ha presentado las catorce medidas que fija para reeditar el acuerdo suscrito hace doce meses. Afirman que no son líneas rojas, sino políticas en las cuales se debe profundizar. No se incluyen algunas de las medidas que fijó hace dos semanas, como una parada de Alavabus para todos los pueblos con más de cien habitantes. Pero en cuestiones como las residencias y la fiscalidad sobre la vivienda siguen marcando una enorme distancia sobre las posiciones del ejecutivo foral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Etxebarria se niega a publicar el origen de los delincuentes pese a la presión de PNV y PP
  2. 2 Esto es lo que cobran los alcaldes de Álava
  3. 3 Largas colas en la apertura de Ikea en Vitoria
  4. 4

    El portero acusado de matar a Kerman abandona la cárcel después de 8 meses
  5. 5

    Etxebarria se niega a publicar el origen de los delincuentes pese a la presión de PNV y PP
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8

    Vitoria se pone seria con los infractores de la ZBE
  9. 9

    La competencia asiática obliga a Michelin Vitoria a cerrar una línea de ruedas para turismos
  10. 10 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EH Bildu marca distancias para alcanzar un acuerdo presupuestario con Ramiro González

EH Bildu marca distancias para alcanzar un acuerdo presupuestario con Ramiro González