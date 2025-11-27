EH Bildu marca distancias para alcanzar un acuerdo presupuestario con Ramiro González

El baile presupuestario se reanuda. Una semana después de que el Gobierno de Ramiro González presentase su proyecto de cuentas, la música vuelve a sonar ... y la oposición empieza a presentar sus propuestas. El más rápido, y sin duda el que más interés está mostrando en negociar, ha sido EH Bildu. Su portavoz, Eva López de Arroyabe, ha presentado las catorce medidas que fija para reeditar el acuerdo suscrito hace doce meses. Afirman que no son líneas rojas, sino políticas en las cuales se debe profundizar. No se incluyen algunas de las medidas que fijó hace dos semanas, como una parada de Alavabus para todos los pueblos con más de cien habitantes. Pero en cuestiones como las residencias y la fiscalidad sobre la vivienda siguen marcando una enorme distancia sobre las posiciones del ejecutivo foral.

La formación abertzale quiere remarcar en público su voluntad real de entendimiento y proyectarse como un partido capaz de garantizar la gobernabilidad, consciente de que sólo queda año y medio para las elecciones forales que en Álava se prevén tan reñidas o más que en Gipuzkoa. Y quieren evitar que explore acuerdos alternativos con el Partido Popular. «Esperamos poder llegar a un acuerdo en los próximos días, que será el mejor para la ciudadanía alavesa. Nuestra mano desde luego que está tendida, pero ahora tienen que decidir o avanzar de la mano de EH Bildu, o retroceder con el PP», ha afirmado López de Arroyabe.

Vivienda, cuidados, industria, transición ecosocial, equilibrio territorial, euskera y feminismo se plantean como las líneas generales en las que quieren ahondar los soberanistas, como ya lo fueron en las negociaciones de hace doce meses. Pero es en las políticas concretas donde se observan diferencias entre el principal partido de la oposición y el Gobierno en minoría PNV-PSE.

En materia de vivienda plantean medidas fiscales para «penalizar» la compra-venta de vivienda no habitual a través del impuesto de transmisiones y hacer lo propio para quienes arriendan sus pisos por encima de los precios de referencia. En el caso de las residencias piden, a su vez, medidas para eliminar el ánimo de lucro en el servicio de cuidados porque «cuando estamos hablando de cuidados es muy peligroso». Cuestiones que en realidad trascienden la negociación presupuestaria, pues suponen un cambio de reglas del actual sistema.

Y es que hay cuestiones que 'a priori' se antojan realmente costosas como avanzar en la dotación de «recursos residenciales públicos» en todas las cuadrillas, renovar los polígonos industriales del valle de Ayala, la gratuidad de la tarjeta BAT en Alavabus para menores de 15 años o aumentar la aportación a políticas feministas. No han querido ponerle una cifra al conjunto de sus reclamaciones para permitir que los presupuestos salgan adelante con su voto a favor o una abstención.

Los soberanistas no han dudado en tratar de ahondar en las diferencias políticas que existen entre el PNV y PSE, con la publicación del origen de los delincuentes como muestra más reciente. De ahí que hayan incitado a los socialistas a dar un paso al frente, pues han considerado que el proyecto de presupuestos muestra «carencias importantes» derivadas de «un gobierno por los que no comparte un proyecto claro».