EH Bildu y Elkarrekin se quedan solos en contra de los centros de datos en Álava

EH Bildu y Elkarrekin han trasladado este miércoles su rechazo a los centros de datos a las Juntas Generales de Álava. Pero se han quedado ... solos hasta el punto de que los abertzales no han apoyado la moción de los morados, y viceversa. Sólo Vox ha defendido un discurso similar desde la tribuna, aunque a la hora de votar no se haya reflejado de tal manera. El PNV, PSE y PP han defendido las oportunidades que estas infraestructuras supondrán para la economía del territorio.

Los discursos de Javier Argote (EH Bildu) y David Rodríguez (Elkarrekin) sobre todo en que el centro de datos de Arasur absorberá la energía del futuro parque solar de Ekienea, el más grande previsto en Euskadi. El abertzale ha asegurado que la «IA (inteligencia artificial) se va a comer la electricidad» y se ha mostrado a favor de centros de menor escala «para guardar nuestros datos y no los de las grandes empresas». «Son infraestructuras de datos de empresas globales y gigantes tecnológicos que crecen más y más con necesidades superfluas que nos van imponiendo, y que son grandes consumidores de energía y agua. Ese no es el camino», ha ahondado el portavoz morado.

Tanto el PNV como el PSE han destacado el carácter industrial de Álava, donde supone un 30% de su producto interior bruto (PIB). «Los centros de datos son infraestructuras esenciales para la creación de un ecosistema digital que impulse la competitividad de Álava, que atraiga nuevos proyectos, consolide los existentes y permita mantener nuestra postura», ha afirmado el jeltzale Garikoitz Bengoa, que ha recordado cómo EH Bildu se ha opuesto a «todos los proyectos de progreso que se ha planteado en Euskadi para enarbolarlos un par décadas después, sin ningún tipo de rubor».

El socialista Josu López Ubierna ha recurrido al artículo de opinión del diputado abertzale Mikel Otero publicado este miércoles en EL CORREO. «Habla de 'diversos cuellos de botella que están ralentizando a la electrificación de la industria'. Señores de EH Bildu, ustedes son ese cuello de botella en la digitalización y la descarbonización creando alarmismo para conseguir resultados electorales en las forales y municipales para hacer después lo que estaba planteado», afirmó el portavoz del PSE en clara referencia a que en Oion, donde gobiernan los independentistas, se levantará el primer parque eólico después de veinte años de 'parón' de la transición ecológica en Álava.

«El verdadero problema no es que un centro de datos consume energía, sino que no nos preparemos para saber cómo se distribuye y que no deje retorno. Tenemos que tratar de aprovechar esta oportunidad. Rechazar de plano sería renunciar a posicionarnos en el mapa digital europeo, perder inversiones millonarias que están en el camino y cerrar la puerta a oportunidades de modernización económica», ha reclamado Daniel García, del PP.