Bildu avisa al PNV que no apoyará los presupuestos de la Diputación si negocia la fiscalidad con el PP

EH Bildu ha mostrado este martes su disposición a reeditar el pacto presupuestario con Ramiro González. Pero hay cuestiones que no quiere que se repitan. ... La principal es que el pasado año se acordaron las cuentas con la izquierda abertzale y, de forma paralela y a sus espaldas, se negociaban las medidas tributarias con el PP. Los soberanistas huyen de calificarlo como una «línea roja», pero sí que consideran «incongruente» que el diputado general pretenda mirar indistintamente hacia derecha e izquierda con «el simple objetivo del acuerdo por el acuerdo».

Su portavoz foral, Eva López de Arroyabe, cree que el Gobierno foral necesita «un propósito y una dirección clara». «No se puede repetir el incongruente escenario del año pasado, cuando se acordaba aumentar la financiación de las entidades locales con nosotros y a renglón seguido, de la mano del Partido Popular, se recortó la capacidad para autofinanciarse de estas mismas instituciones y autogestionarse con recortes», ha explicado la dirigente de la izquierda abertzale.

Pero los soberanistas son totalmente conscientes de que son la alternativa más viable y sobre todo cuando entre sus principales objetivos se incluya «profundizar» en lo acordado hace once meses. «Nuestra mano está tendida a la negociación y creemos que estamos ante una buena oportunidad para seguir reorientando las políticas junto a la primera fuerza de la oposición», ha destacado López de Arroyabe. La promoción de vivienda social, la creación de plazas públicas en residencias, la transición ecosocial o la financiación de las entidades locales vuelven a aparecer entre las prioridades de EH Bildu, lo que parece sencillo porque ya cuenta con créditos de compromiso en el actual presupuesto.

Como gran novedad se encuentra la necesidad de abordar la situación industrial del valle de Ayala, en donde proponen centrar recursos.

El Gobierno presentará este jueves su proyecto de presupuestos sin contar con el apoyo de ningún partido de la oposición. A partir de ese momento arrancará la fase de «cortejo» -como la ha descrito el propio González- para que alguien lo apoye antes del 12 de diciembre y es que necesita el apoyo de algún partido de la oposición (ya sea EH Bildu, el PP o incluso Elkarrekin) para evitar la indeseada prórroga. «No hemos encontrado comprensión en las formaciones políticas de la oposición», ha reconocido el diputado general.

«Este es un momento en el que la oposición tiene la oportunidad de trasladar sus prioridades, sus posiciones y de encontrar eco», ha subrayado González.