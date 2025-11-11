El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bildu avisa al PNV que no apoyará los presupuestos de la Diputación si negocia la fiscalidad con el PP

Eva López de Arroyabe no quiere que se repita el «incongruente» escenario de hace un año, en que se pactaron las cuentas con la izquierda abertzale y la parte tributaria con los populares

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:18

EH Bildu ha mostrado este martes su disposición a reeditar el pacto presupuestario con Ramiro González. Pero hay cuestiones que no quiere que se repitan. ... La principal es que el pasado año se acordaron las cuentas con la izquierda abertzale y, de forma paralela y a sus espaldas, se negociaban las medidas tributarias con el PP. Los soberanistas huyen de calificarlo como una «línea roja», pero sí que consideran «incongruente» que el diputado general pretenda mirar indistintamente hacia derecha e izquierda con «el simple objetivo del acuerdo por el acuerdo».

