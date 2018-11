Bildu acusa a Urtaran de no tener «ninguna voluntad de negociar» los presupuestos Larrion, durante una rueda de prensa. / Rafa Gutiérrez Tras mantener la primera reunión con el Gobierno municipal, Miren Larrion insiste en unas cuentas «para toda la ciudad» SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 20 noviembre 2018, 13:40

Representantes de EH Bildu han mantenido en la mañana de este martes la primera reunión con el Gobierno municipal para abordar el proyecto de presupuestos para el año 2019. La portavoz abertzale, Miren Larrion, tachó de «ciencia ficción» el proyecto presentado por Urtaran y llegaba al encuentro con intención de descubrir las prioridades y los cronogramas concretos para el próximo ejercicio. «Teníamos muchas dudas y las cuentas no nos parecían creíbles», ha recordado durante su comparecencia Larrion.

Desde EH Bildu critican al Gobierno municipal por no detallar el calendario que maneja para llevar a cabo inversiones fundamentales para la ciudad y además reprochan a Urtaran no dejar claro «si son proyectos reales o no». «Este Gobierno ha dado por finiquitada la legislatura. No tiene ninguna voluntad de negociar y apuesta claramente por la prórroga presupuestaria, por continuar sin acuerdos», ha censurado Larrion, que ha afeado al alcalde su «incapacidad para tejer acuerdos y consensos duraderos». Por otro lado, ha recordado el acuerdo sobre ordenanzas fiscales firmado con el PP, «que limita el marco de actuación de las cuentas».

Los independentistas supeditan su apoyo a que los presupuestos «lleguen a toda la ciudad» y que en ellos se vean representados todos los vitorianos «vivan en el barrio que vivan». A pesar de que albergan «grandes dudas sobre la voluntad de negociar», Miren Larrion ha puesto sobre la mesa sus condiciones. Uno de los puntos fundamentales es la fórmula escogida para el soterramiento, cuyo estudio insisten debe incluir los barrios de Salburua y Zabalgana. EH Bildu pide además una solución de transporte público que conecte el este y el oeste de la ciudad «sin tener que esperar a 2030, una vez terminadas las obras del soterramiento». En este sentido, proponen la implantación del BRT como futuro para la movilidad.

En cuanto a empleo, exigen al Consistorio una apuesta clara por condiciones dignas de los trabajadores; «no pueden tener sueldos de menos de 1.200 euros». Por último, mantienen su petición de un parque de viviendas de alquiler público «potente» y orientado principalmente a jóvenes. Larrion no ha concretado si se celebrará una segunda reunión pero sí ha señalado que «ahora la pelota está en el tejado del Gobierno». El Ejecutivo PNV-PSEE requiere el apoyo de PP o EH Bildu para sacar adelante las cuentas debido a su minoría.