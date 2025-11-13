Los bigotes solidarios desfilan por El Boulevard de Vitoria El movimiento 'Movember' toma el centro comercial de la capital alavesa con #SácaloALaLuz para romper el silencio sobre los cánceres masculinos

Los bigotes solidarios ya desfilan por El Boulevard. La plaza Nodal del centro comercial de Vitoria se ha llenado este jueves de compromiso con la salud masculina en el acto inaugural de 'Movember 2025', una campaña que persigue visibilizar los cánceres que afectan a los hombres. Bajo el lema 'Sácalo a la luz / Atera argitara', El Boulevard ha dado el pistoletazo de salida a una semana de actividades de concienciación, prevención y participación ciudadana, con la colaboración de entidades como la AECC y el movimiento 'Movember'.

Con actos simbólicos cargados de fuerza. Como el que ha protagonizado la barbería Dom Barberías, ubicada en el propio centro comercial, que ha sacado su silla de barbero a la plaza Nodal para realizar un afeitado solidario en directo a varios jugadores del Gaztedi Rugby Taldea, un equipo históricamente comprometido con el movimiento 'Movember' y la visibilización de la salud masculina.

El evento ha contado además con la presencia de representantes institucionales, rostros conocidos como el actor Gorka Aginagalde y voluntariado y representantes de la Asociación Contra el Cáncer en Álava, así como con un público que ha aplaudido este simbólico acto. Uno de los momentos más emotivos ha llegado con el testimonio de una persona voluntaria de la AECC que ha compartido su historia personal tras su lucha diaria por combatir un cáncer de próstata.

La silla de barbería permanecerá instalada en la plaza Nodal hasta el sábado 15 de noviembre, junto a una exposición situada sobre un gran bigote azul gigante en el suelo. Los visitantes podrán posar, dejar mensajes solidarios y compartir sus imágenes en redes con el hashtag #SácaloALaLuz.

La Asociación Contra el Cáncer en Álava destaca que «las previsiones son que 1 de cada 2 hombres tendrá cáncer y, por tanto, es fundamental hablar de ello y poner el acento en la prevención y en los cribados para revertir estas cifras». En Euskadi, el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte. El cáncer de próstata es el de mayor incidencia en la población masculina, con 1.776 nuevos diagnósticos en 2024, seguido del colorrectal con 1.132 nuevos casos. Sin embargo, el cáncer colorrectal ocupa la segunda causa de mortalidad por cáncer, mientras que el de próstata ocupa el tercer lugar.

Por las tardes (de 18:00 a 20:00 horas, hasta el sábado), además, la plaza Nodal acogerá talleres infantiles en los que los más pequeños podrán crear chapas, dibujar bigotes, colorear mensajes y aprender valores de cuidado, empatía y solidaridad.