«Nos va muy bien utilizar la tecnología de guardería»

El 85% de los colegios de primaria del País Vasco ya tienen vetados los teléfonos en las aulas, mientras que en secundaria son la mitad. ... Y es que el uso de pantallas se asocia a distracciones, pérdida de concentración, el aumento del ciberacoso o la adicción. Sin embargo, según indica Antoni Baena, doctor en Investigación Psicológica y Salud Digital, éstas también pueden tener efectos beneficiosos en los jóvenes. Sobre esas claves hablará este jueves el experto catalán, a las 18.30 horas, en el marco de la charla 'Uso saludable de pantallas en casa', que se organiza junto a una mesa redonda y un taller en la universidad Euneiz con el objetivo de promover un buen uso de las tecnologías en familia.

– ¿Cómo afectan las tecnologías a la salud mental de los menores?

– Lo que hay que quitar es el miedo al uso de las pantallas porque, hasta el momento, la evidencia real es de un impacto positivo. El filósofo Jordan Saphiro lo dice:«Hay que darle un móvil a un niño antes de los 13 años cuando todavía se deja aconsejar». Yo creo que ahí está la clave, en el momento en el que se dejan enseñar cómo usar las pantallas. Hay que perder el miedo, pero hay que monitorizarlo.

– ¿De qué forma?

– Lo primero que hay que hacer es usar correctamente el móvil delante de nuestros hijos y tener sus contraseñas. Tenemos que ir entrando y revisando los mensajes, bloquear amistades que no conocemos. Eso es fácil con las redes sociales, las haces privadas, y luego hay que ir abriéndolo dependiendo a la madurez que tenga el niño o la niña. Hay que explicarles que cualquier cosa que publiquen puede tener un impacto y se queda de por vida en la red. Si dejamos que utilicen el móvil encerrados en su habitación y no lo monitorizamos, nos podemos encontrar con que ya es tarde.

– En Euskadi se ha implementado la prohibición de los móviles en muchas aulas. ¿Esto es una solución?

– El problema es que se haya dejado meter el móvil en las aulas como si fuera algo normal porque se ha generado un problema que se podría haber evitado. En las aulas el único objetivo del móvil es que los niños estén localizables y que puedan hablar con sus padres si pasa algo. Parece que se ha prohibido porque es muy nocivo, pero es porque no se le da un uso correcto. Me parece bien que se haya vetado, pero tiene que ir complementado con una educación sobre su buen uso, porque si no, cuando se les permita llevarlo a la universidad, le van a dar un mal uso.

– ¿Cuáles son las claves para tener una relación saludable con las tecnologías?

– Hay que evitar que tengan acceso a contenido para adultos o contenido de acoso, de odio, racismo, homofobia... Se tiene que bloquear y comentarlo en casa para darles capacidad de pensamiento crítico a los jóvenes. También hay que limitar el uso una hora antes de irse a dormir, porque está demostrado que genera insomnio. Además, hay que enseñarles qué datos pueden compartir y cuáles no. Y, sobre todo, animar a que se haga un uso positivo, es decir, que lo utilicen para quedar y para compartir contenido divertido.

– Explíquese.

– Es una cuestión de competencias, hay que enseñar a los padres a que controlen la tecnología y que la vayan abriendo a medida que vean que sus hijos son capaces de usarla correctamente. El problema es que ahora mismo cualquier móvil baratísimo tiene unas potencialidades terribles. Es como si le dejas a un niño una moto de 1.200 centímetros cúbicos y le dices:«Súbete y ya sabrás conducirla». Se va a estrellar seguro.

– Menciona mucho el control del tiempo de uso. ¿Se podría crear una adicción a las pantallas?

- Poca gente sabe que la adicción a internet, que es el percusor de las pantallas, fue un invento del psiquiatra Ivan Goldberg. En 1995 quería criticar satíricamente los manuales de referencia de salud mental y se inventó la adicción a internet cogiendo criterios de otras. Realmente no existe, no se ha encontrado una adicción a las pantallas en los estudios. El propio concepto es erróneo. Hablamos de la adicción al uso que haces de las tecnologías, no a tener una herramienta delante. También, en mi experiencia personal, muchas veces el problema viene de que no tenemos tiempo y nos va muy bien utilizar la tecnología de guardería, y cuando pensamos que el niño tiene que estar menos tiempo, ya lo hemos mal acostumbrado.

– Y las redes sociales, ¿pueden tener un impacto negativo?

– En general, las redes sociales también tienen un impacto positivo. Pueden tener contacto con sus amigos, quedan, salen, son muy creativos... Eso no quita que tengan un efecto negativo también. Por ejemplo, a la hora de compararse con otros, comparar cuerpos...

– ¿Y qué más?

– También el acoso a las niñas y las mujeres, que se facilita con la tecnología, al igual que el 'bullying', que es mucho más fácil de organizar a través de las redes. Siempre se habla de cómo las niñas tienen que protegerse, pero se habla muy poco de educar a los niños, que suelen ser los perpetradores. Las redes permiten el anonimato, acceso las 24 horas del día y facilitan mucho que se hagan este tipo de cosas. Pero son casos menores dentro del uso general de las redes.