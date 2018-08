En la bici del 'recadero 2.0' por Vitoria Óscar Mata charla con un compañero 'glover' a la entrada de una hamburguesería. / Jesús Andrade Óscar Mata es 'rider' de Glovo, la firma de reparto que está arraigando en Vitoria. Así es una jornada de trabajo a pedales JORGE BARBÓ Domingo, 26 agosto 2018, 01:35

Una alerta 'salta' en la pantalla del móvil. A alguien se le acaban de antojar unas alitas de pollo, un kebab, unos refrescos y uno de esos helados con nueces de macadamia. Raudo, toma su bicicleta y, a pedaladas, se planta en el mostrador del restaurante indicado. Con cuidado, mete el pedido en una mochila isotérmica con forma de cubo amarillo chillón que carga a sus espaldas. Algo más de media hora después, llama al timbre del cliente y hace la entrega. No hay dinero de por medio, el pago se realiza a través de una 'app' móvil. Y así, una vez. Y otra. Y otra más. Esta es la rutina de Óscar Mata, uno de los 'riders' -así les llaman- que trabajan en Vitoria para la compañía Glovo, que ha cambiado las reglas del negocio del reparto a domicilio en medio de un intenso debate sobre las precarias condiciones laborales de sus repartidores. Son los 'recaderos 2.0'.

El pasado mes de abril se comenzó a ver ciclistas con unas grandes mochilas amarillas pululando por las calles vitorianas. Desde 2015 ya formaban parte del paisanaje de grandes urbes como Madrid o Barcelona, donde las 'startups' Glovo, Deliveroo y UberEats libran una lucha sin cuartel por zamparse la suculenta tarta de la distribución a domicilio. Pero aquí suponían toda una novedad. Su modelo de negocio es radicalmente distinto al que pizzerías y restaurantes de comida rápida -en su mayoría, asiáticos- llevan explotando desde hace décadas: en el caso de Glovo, sus repartidores, todos autónomos, no tienen ninguna relación con los hosteleros que venden su comida a través de la plataforma. En la práctica, son meros recaderos.

Muchos vieron con escepticismo la llegada del servicio a la capital alavesa. Al fin y al cabo, esta es una ciudad de tamaño medio, con poca masa crítica y, a priori, muy reacia a adoptar este tipo de novedades. Pero el caso es que el invento está cuajando. «No llegamos a todo y creo que hacen falta más repartidores. De hecho, cada vez hay más restaurantes interesados en entrar y no lo hacen porque no hay suficientes 'riders'», asegura Óscar, vigilante de seguridad y 'glover' -así les llama la empresa-, «a horas sueltas».

La flexibilidad es una de las condiciones más atractivas para los repartidores que trabajan para la 'startup'. «Elijo mis horarios, casi siempre coincidiendo con los de las cenas, de 20.00 a 23.00 horas, y yo mismo decido qué pedidos acepto y cuáles no», explica Óscar, que asegura llegar a sacarse «más dinero repartiendo que con mi trabajo de vigilante». La compañía paga 2,5 euros por pedido más extras por kilómetro y otras variables. El cliente paga por el servicio alrededor de 1,90 euros.

Hamburguesas y llaves

Aunque la 'startup' no ofrece datos oficiales detallados, McDonald's es quien se zampa, a dos carrillos, la mayor parte de los pedidos que se realizan en Vitoria a través de la plataforma: es el único repartidor de la cadena de hamburguesas en España. «Raro es el día en que no recibo dos o tres encargos de ellos», explica el 'rider'. Y sin embargo, el servicio no se limita al reparto de comida. Como al genio de la lámpara, uno puede pedir casi cualquier cosa a través de la app. La compra (de hasta 9 kilos) en un supermercado, unas cápsulas de café, un cable para el móvil, unas aspirinas, unas flores o ir a buscar unos apuntes o unas llaves olvidadas son otros de los encargos que se les puede hacer a estos 'Induráin' del reparto. «Ayer mismo alguien me pidió que le llevara un paquete de tabaco», sostiene Óscar, que hasta ahora, no estaba muy habituado a la bicicleta. «De hecho yo tenía algo de sobrepeso y desde que soy 'rider' me estoy poniendo en forma», bromea.

Sin embargo, no todo va sobre ruedas para los repartidores de este tipo de firmas, cuyo modelo de negocio, basado en la economía colaborativa, desafía a los paradigmas de las relaciones laborales.

En Barcelona estalló la polémica con una impactante foto en la que se podía ver a un 'rider' de la compañía que se había visto abocado a dormir en la calle. Aquello se convirtió en el símbolo de la precariedad con la que han de cargar a la espalda estos autónomos. Precisamente esta figura, la del autónomo, ha provocado que la Inspección de Trabajo haya puesto la lupa en estas firmas. Los sindicatos han denunciado la «penosa» situación de estos trabajadores y numerosos expertos en economía digital piden un nuevo estatuto laboral para estos 'recaderos 2.0'.