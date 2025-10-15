Bestax Abogados se une a la plataforma jurídica impulsada por el fondo suizo Ufenau La firma, con 45 profesionales y sedes en Vitoria, Pamplona y Madrid, prevé dar «un salto cualitativo» con esta integración

J. M. N. Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:09 Comenta Compartir

El despacho de abogados Bestax, con sedes en Vitoria, Pamplona y Madrid, se ha integrado en Asenza, la plataforma jurídica impulsada por el fondo suizo Ufenau. La firma, con 45 profesionales en plantilla, se suma así a la alianza que ya habían formado antes Sagardoy y Carrillo Asesores. En esta nueva etapa, los socios de Bestax seguirán al pie del cañón como directivos de Asenza.

«Nos hace especial ilusión dar este paso y formalizar este proyecto junto a nuestros nuevos socios en Asenza, con quienes ya manteníamos una estrecha colaboración en numerosos asuntos, y de la mano de Ufenau Capital Partners, un socio que nos proporciona el respaldo estratégico y financiero necesario para dar un salto cualitativo en nuestro crecimiento», señalaron Ekain Aguiriano e Igor Alonso, socios principales de Bestax Abogados.

El despacho con sede alavesa está especializado «en el asesoramiento y acompañamiento íntegro al sector empresarial», con líneas destacadas en derecho tributario, mercantil (M&A, fusiones y adquisiciones) y procesal.

Reconocimiento reciente

También son especialistas en «la estructuración de producciones audiovisuales y de espectáculos en vivo», algo que ha crecido mucho en Álava durante estos últimos años gracias a los incentivos audiovisuales con los que Hacienda ha tratado de captar produccciones para el territorio. El nuevo régimen fiscal ha permitido multiplicar por diez los contratos en el sector en el último ejercicio.

Entre los logros recientes de Bestax está el reconocimiento como una de las mejores firmas del año en España por la prestigiosa publicación estadounidense Best Lawyers, dentro de la primera edición española de su ranking 'Best Law Firms' que premió al despacho en las áreas de litigación, derecho mercantil (incluyendo M&A) y derecho tributario.