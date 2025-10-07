El Bernaola Zikloa, exponente de la música contemporánea más allá de Vitoria

Ramón Albertus Martes, 7 de octubre 2025, 13:20 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Un programa de absoluta referencia en la agenda cultural alavesa. El Bernaola Zikloa alumbra su propuesta un año más con hasta 18 -cinco más que el año pasado- en espacios conocidos de Álava entre octubre y febrero, con una programación gratuita y artistas de primer nivel en su vigesimosegunda edición. Entre esos nombres destacados se encuentra la violinista sueca Karin Hellqvist; el ensemble Kuraia, Sinkro y Sirius, habituales del programa; Zabala, proyecto de Jon Aguirrezabalaga (We are standard), y Lohi Ensemble.

«Crece y se expande tanto dentro de Vitoria como fuera de ella», ha destacado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, durante la presentación de este «punto de encuentro para amantes de la música y plataforma para la innovación». El director del ciclo, Jabolo Sagastume, subraya que es uno de los programas de música contemporánea con mayor acogida. En esa diversidad de público también señaló que se produce el interesante acercamiento a la música experimental desde diferentes campos. «En Vitoria se da un fenómeno curioso: se llega a ella a través de la clásica, el rock e incluso la electrónica de baile».

Entre esos actos destacados se encuentra el homenaje al impulsor del certamen Alfonso García de la Torre, fallecido hace tres años. Se producirá el 4 de diciembre (19.30 horas) en Montehermoso, cuando se presente un disco con las grabaciones del gran referente de la electroacústica, además de una instalación sonora.

Fechas destacadas En Izaskun Arrue Kulturugunea. Casado y Torre (12 de octubre, 19.30). 'Uraren oldea', de Peru Galbet (19 de octubre, 19.30).

En el Conservatorio Jesús Guridi. Ensemble Sinkro (18 de octubre, 19.30), Ensemble Kuraia (8 de noviembre, 19.30), Guridi Garaikidea (10 de enero, 19.30) , Ensemble Sinkro (10 de enero, 19.30) y Karin Hellqvist (14 de febrero, 19.30).

En la sala Jimmy Jazz. Jornada de improvisación con Lohi Ensemble, Sirius y Úr (18 de enero, 19.00).

En Montehermoso. WonderSoundLand (29 de noviembre, 19.30). Presentación del disco de Alfonso García de la Torre e instalación sonora de homenaje (4 de diciembre, 19.30). Akusma (6 de diciembre, 19.30).

En Artium. Ana Buitrago y Zuriñe Benavente (22 de noviembre), en colaboración con Danzálava.

Entrada gratuita. El programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria, Gobierno vasco, Fundación Vital y SGAE.

Ese camino abierto por García de la Torre continúa un recorrido de «puesta en valor de la música contemporánea», recalcó Eduardo Fernández de Pinedo, técnico cultural de Fundación Vital, que apoya esta cita en la que se estrechan colaboraciones con diferentes espacios e iniciativas. Otra fecha llamativa es la de la colaboración con Danzálava, el 22 de noviembre. Artium acoge una muestra con Ana Buitrago y Zuriñe Benavente como protagonistas. Por su parte, en la sala Jimmy Jazz se celebra una jornada de improvisación con Lohi Ensemble, Sirius y Úr (18 de enero, 19.00). Del cartel de esta edición se han encargado las artistas Sara Berasaluce, Yone Estivariz y Mona López de Vicuña.

Entre los escenarios de la capital alavesa para esta edición figuran el Conservatorio Jesús Guridi, Izaskun Arrue Kulturunea y Montehermoso. También se suman enclaves como las iglesias de San Juan de Urbina Eza; y de la Asunción de Gebara, así como una actuación en Araia. Además se celebrará un concierto del ensemble Sinkro en el conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao el 12 de enero.