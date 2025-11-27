Berakah inaugura siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión en Vitoria

Vitoria gana siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión social por su falta de recursos económicos gracias a la iniciativa Berakah, que cuenta ... con el respaldo de la Diócesis y Fundación Vital. La parroquia de San Vicente Mártir, en el Casco Medieval, ha donado sus antiguas casas curales en los bajos de la iglesia para posibilitar la acogida y el acompañamiento a las personas más vulnerables.

La Obra Social de las parroquias del Casco vitoriano estrena este viernes estos recursos habitacionales dentro de su programa Hogar Belén, que ha posibilitado la inserción de cientos de familias de la ciudad, alejándoles de la exclusión. «Se trata de una nueva apuesta de esta entidad de la Iglesia alavesa por los últimos y más vulnerables de nuestra ciudad», señalan desde la Diócesis.

La parroquia de San Vicente Mártir ha cedido el inmueble de manera gratuita y, tras su rehabilitación integral y completa de todo el bloque de las antiguas viviendas curales, se ha podido adecentar un espacio para acoger a siete familias en total. Éstas se suman a las 11 del Hogar Ain Karem siendo en total 18 las casas que gestiona Berakah para personas y familias sin techo.

En el año 2011 las parroquias del Casco inauguraron el primer conjunto de alojamientos denominado Hogar Belén. Este formato que aboga por la vivienda de uso limitado hasta que la familia obtenga los medios y recursos necesarios para poder insertarse en el mercado de alquiler y ser independientes en el pago de una casa sigue con estos siete nuevos pisos sumando recursos habitacionales gestionados por Berakah.

De la misma manera, esta entidad sigue impulsando su programa 13 Casas que busca viviendas vacías para ponerlas en régimen de alquiler a familias también sin recursos pero en proceso de inserción. Desde su puesta en marcha en el año 2020, ya son 57 las viviendas de Vitoria que conforman este proyecto social.