El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Locales de la iglesia de San Vicente en los se ubicarán las nuevas viviendas. E. C.

Berakah inaugura siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión en Vitoria

Se ubicarán en las antiguas casas curales de la iglesia de San Vicente

B. Mallo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Vitoria gana siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión social por su falta de recursos económicos gracias a la iniciativa Berakah, que cuenta ... con el respaldo de la Diócesis y Fundación Vital. La parroquia de San Vicente Mártir, en el Casco Medieval, ha donado sus antiguas casas curales en los bajos de la iglesia para posibilitar la acogida y el acompañamiento a las personas más vulnerables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Etxebarria se niega a publicar el origen de los delincuentes pese a la presión de PNV y PP
  2. 2 Esto es lo que cobran los alcaldes de Álava
  3. 3

    El portero acusado de matar a Kerman abandona la cárcel después de 8 meses
  4. 4

    Etxebarria se niega a publicar el origen de los delincuentes pese a la presión de PNV y PP
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  7. 7

    La competencia asiática obliga a Michelin Vitoria a cerrar una línea de ruedas para turismos
  8. 8

    Vitoria se pone seria con los infractores de la ZBE
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10 El exbaskonista Carlos Martínez devuelve la movilidad a la mujer que le cuidó cuando era un bebé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Berakah inaugura siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión en Vitoria

Berakah inaugura siete nuevas viviendas para familias en riesgo de exclusión en Vitoria