Bendita paciencia Cada vez más personas realizan las visitas guiadas por Álava Medieval en el santuario. / Rafa Gutiérrez ÁNGEL RESA Jueves, 16 agosto 2018, 12:21

Vitoria no es Nueva York, obvio, y en aquel centenar y medio largo de personas que ilustraron mis reportajes humanos hace algo así como una década hubo de todo. Desde la estirpe de los 'frikis' por sus excentricidades hasta seres de gran valía por unas razones u otras. Sí, me acuerdo bastante bien de José Miguel López Vado porque tendemos a admirar en los demás aquellas virtudes que no nos adornan. Y en ese hombre ponderé la bendita (oportuno término hablando de asuntos religiosos) paciencia para reproducir en arcilla cocida una muestra muy representativa de las iglesias que jalonan la dispersa geografía alavesa, formada por pequeños pueblos y hasta aldeas. Imantaba al espectador su gusto por los detalles inadvertidos para quienes se dedican a ver sin apenas detenerse a mirar y su meticulosidad en esta era de prisas por llegar tantas veces a ninguna parte.

El artesano que bien podría haber ocupado algún cuarto de la Diócesis para armar sus miniaturas a escala en las que nada faltaba falleció en el invierno de 2016 y su viuda cedió aquellas obras de 'juguete' en el mejor sentido del vocablo al Centro de Interpretación del Románico en el territorio histórico de nuestros quereres. Ya es el tercer año en el que se exponen las maquetas de José Miguel en Estíbaliz, motivos de asombro del puñado de visitante que por ahí se asoma. No el número capaz de reventar estadísticas ni casillas de Excel, pero sí mujeres y hombres con la curiosidad suficiente de flipar con las precisiones milimétricas que reflejaban las pulsiones arquitectónicas de este hombre.

La asociación medievalista que se empeña en divulgar la riqueza patrimonial alavesa de aquella Era incluye la muestra de esas construcciones a escala como señuelo para llegar a más destinatarios con afán de conocimiento. Y ha tomado el cerro de Estíbaliz como sede, aquel lugar de tantas infancias de fútbol familiar en sus campas, remanso verde a ojo de halcón de Vitoria y mirador privilegiado de paisajes abiertos como en un tiro de cámara a sus pies.