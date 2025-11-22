Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas

Los belenes que se encuentran en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga ya tienen trazado su destino una vez ... que abandonen el templo en el que se erigirá elMemorial 3 de Marzo y que podrá comenzar sus obras casi de inmediato cuando se encuentre vacío. Según ha podido saber EL CORREO, una vez que se embalen y estén preparados para su traslado, irán al antiguo convento de las Brígidas. Precisamente, este local ubicado en la calle Vicente Goicoechea era el preferido en un primer momento por la Diócesis para el emplazamiento definitivo de estos nacimientos. Ahora se convertirá en almacén temporal antes de que la exposición, que se pretende reabrir dentro de un año, se traslade a su ubicación fija, en la calle San Vicente de Paúl. La financiación de la reforma de este último espacio correrá a cargo de la Iglesia tras negarse las instituciones a sufragar las obras de una propiedad privada.

La relación entre los belenes de la Fundación Francisco de Asís y el antiguo convento de las Brígidas, que lleva cerrado desde que las monjas que lo habitaban se fueron a Valladolid en 2007, no es nueva. El Obispado pretendía trasladar la exposición de manera permanente a este espacio, dentro de un ambicioso proyecto que englobaba también la Escuela de Hostelería de Egibide (que ahora se encuentra en Mendizorroza), una residencia de cuidados paliativos y la centralización de los servicios eclesiales. Una propuesta que acabó naufragando.

CALENDARIO Los nacimientos saldrán de Zaramaga antes de que acabe 2025 y la idea es exponerlos en un año

El antiguo convento de la calle Vicente Goicoechea será el siguiente hogar de los belenes. Una etapa intermedia hasta que desembarquen en su ubicación definitiva en el Casco Medieval, donde volverán a ser expuestos previsiblemente dentro de un año. Según informó la Diócesis, se ubicarán en un local que es propiedad de las monjas dominicas en la calle San Vicente de Paúl, frente a la capilla de San Ildefonso. En su momento, fue la sede de Gao Lacho Drom y se encuentra en desuso, por lo que requiere de una inversión para que finalmente pueda acoger la muestra.

Y en la financiación de esas obras se han enredado de nuevo las instituciones que componen el patronato del Memorial 3 de Marzo, como avanzó elDiario.es. Existe una partida de «20.000 euros para el traslado» de los nacimientos, pero en una reunión informal mantenida el pasado lunes entre Diócesis, Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria, el Obispado solicitó que fueran los organismos públicos los que pagasen la actuación, con un montante «bastante por encima de los 100.000 euros».

La negativa expresada en dicho momento por las instituciones, que se escudaron en que no pueden dar dinero público para sufragar una intervención en una propiedad privada a riesgo de cometer un «delito de prevaricación» abrió un nuevo cisma, el enésimo en este proceso, entre dos partes que se acusan mutuamente de «bloquear» el Memorial. Y finalmente, tal y como adelantó ayer este periódico, el Obispado será el que sufrague en solitario el coste de las obras para evitar que las obras en la iglesia de San Francisco se sigan retrasando y puedan ponerse en marcha en enero.