El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Local de la calle San Vicente de Paúl que acogerá los belenes. Blanca Castillo

Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas

El espacio de la calle Vicente Goicoechea será un almacén mientras se acondicione el local definitivo de San Vicente de Paúl

B. Mallo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Los belenes que se encuentran en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga ya tienen trazado su destino una vez ... que abandonen el templo en el que se erigirá elMemorial 3 de Marzo y que podrá comenzar sus obras casi de inmediato cuando se encuentre vacío. Según ha podido saber EL CORREO, una vez que se embalen y estén preparados para su traslado, irán al antiguo convento de las Brígidas. Precisamente, este local ubicado en la calle Vicente Goicoechea era el preferido en un primer momento por la Diócesis para el emplazamiento definitivo de estos nacimientos. Ahora se convertirá en almacén temporal antes de que la exposición, que se pretende reabrir dentro de un año, se traslade a su ubicación fija, en la calle San Vicente de Paúl. La financiación de la reforma de este último espacio correrá a cargo de la Iglesia tras negarse las instituciones a sufragar las obras de una propiedad privada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»
  2. 2

    Buenafuente se mofa del laberinto de Olárizu: «Lo único que se ha perdido en Vitoria son 400.000 euros»
  3. 3 La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes
  4. 4 La Comisión Antiviolencia propone el cierre de Mendizorroza durante un mes
  5. 5 ¿Cuándo dejará de nevar?
  6. 6 Un nuevo atropello en el polémico cruce de Judimendi
  7. 7

    La nieve cae en Vitoria y complica el tráfico en Álava: tres puertos cerrados, cuatro con cadenas y cinco en alerta
  8. 8 La nieve complica el tráfico en Álava: 3 puertos cerrados, 4 con cadenas y 5 en alerta
  9. 9

    Un pueblo aislado sin quitanieves
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas

Los belenes del 3 de Marzo irán de forma temporal al convento de las Brígidas