El baúl de los recuerdos de la tele Decenas de piezas recorren la historia de la televisión desde principios de los años setenta en la sede del FesTVal, en la calle Dato. / Rafa Gutiérrez 'El Equipo A' en vinilo, juegos del 'Un, dos, tres...' o un Coco volador salpican la muestra que acoge la sede del FesTVal MARÍA REGO Lunes, 3 septiembre 2018, 10:42

La infancia y la adolescencia de muchos vitorianos se asoman estos días tras las cristaleras del número 19 de la calle Dato en forma de colecciones de cromos, vinilos con las canciones que tarareaban mientras hacían los deberes o juegos de mesa que no tuvieron que vérselas con tabletas ni smartphones. Eran otros tiempos, también para la pequeña pantalla, y el FesTVal ha querido rescatarlos en una exposición en la sede que ha abierto este año en el 'corazón' de la ciudad.

Allí ha vaciado un particular baúl de recuerdos de la televisión con decenas de piezas que recorren la historia del medio desde principios de los años setenta. «Algunas las he conseguido en subastas, entre los saldos de tiendas, otras me las han regalado...», cuenta Joseba Fiestras, director del evento catódico que levanta hoy su décimo telón.

Programa para hoy 'El Continental' (TVE). Estreno en el Teatro Principal, a partir de las 22.00 horas. Antes desfilarán Michelle Jenner o Álex García, entre otros, por la alfombra naranja.

Los protagonistas de la muestra están cargados de nostalgia no sólo para su dueño sino para cualquier televidente que reconocerá en ella aquella serie que jamás se perdía al salir del clase o el concurso que lograba que sus padres le dejaran acostarse un poco más tarde. Ese milagro lo obró en muchos hogares 'Un, dos, tres...', que cuenta en esta exposición con varios elementos que hacen idea del 'tirón' que tuvo el espacio ideado por Chicho Ibáñez Serrador durante varias décadas. Así, aparece la temida Ruperta en forma de hucha, taza y llavero, un disco con canciones interpretadas por Mayra Gómez Kemp y otros compañeros de plató e incluso dos juegos de mesa, «el más antiguo –gafas incluidas para transformarse en una de sus azafatas– y el más nuevo» que se conocen del programa. El primero, puesto a la venta en 1972, «lo encontré en una tienda de Bilbao y pensé que costaría una fortuna pero lo compré por veinte euros».

De Mazinger Z al 'Neng'

A unos pasos de la pieza con más historia de este viaje se levantan un par de figuras de Mazinger Z y, un poco más cerca del espectador que pega su nariz al escaparate, ha atracado el barco de 'Vickie el vikingo'. Los dibujos animados ocupan buena parte del espacio y, sin riñas por las audiencias, se mezclan con armonía muñecos de la abeja Maya, Epi y Blas, Coco en su versión voladora, Mickey Mouse, una careta de Mister Spock o un calmado 'Neng de Castefa'. «Conviven elementos de diferentes épocas», explica Fiestras con un libro del fallecido José María Iñigo entre sus manos.

En la exposición aparece desde un vinilo con Rockefeller a un juego de mesa del 'Un, dos, tres...'. / Rafa Gutiérrez

En la exposición se descubren publicaciones de Félix Rodríguez de la Fuente, anuarios sobre la televisión que se hacía allá por 1995 u obras inspiradas en 'Periodistas', 'Sensación de vivir', 'Sandokán', 'Dallas'... Y no falta tampoco la dosis musical con discos de 'Heidi', 'El Equipo A' o 'Los Simpson'.

La muestra, donde se puede encontrar desde un delantal de 'Masterchef' a un vinilo con el cuervo Rockefeller como estrella de la canción, se completa con una recopilación de los carteles de las diez ediciones del FesTVal –incluido uno inédito de 2014– y fotografías firmadas por invitados que han pisado la alfombra naranja. El certamen atesora cerca de 500 pero entre las elegidas para la exposición aparecen David Bisbal, Carmen Sevilla, Alaska y Mario Vaquerizo, Jon Sistiaga o Mercedes Milá.