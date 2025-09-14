La batalla judicial contra la ordenanza está servida en el Superior vasco

En paralelo al despliegue de la zona de bajas emisiones está el proceso judicial para paralizar la ordenanza de Vitoria. Hasta la fecha son ... dos los recursos que están bajo el análisis del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: el del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y el de la asociación Liberum. Las ofensivas de los conductores y de la asociación vinculada a tesis de extrema derecha presentaron sus peticiones para llevar la ordenanza vitoriana a los tribunales a finales de junio.

La causa del RACVN ya está admitida a trámite según confirmó a este periódico el jueves su responsable en Álava, Venancio Ogueta. «Se solicitó el informe previo -los estudios del Ayuntamiento para aprobar la normativa- que ya nos lo enviaron y ahora hemos solicitado aclaraciones que estamos pendientes de recibir», apuntó.

El club automovilista defiende que la ordenanza reviste un carácter «discriminatorio para las clases humildes» que no puedan comprarse un coche menos contaminante. Además, se razona que la ordenanza supone «malinterpretar la normativa europea» y el carácter restrictivo de la medida sobre la libertad de movimientos de la ciudadanía.

La causa de la asociación Liberum fue previa a esta, pero no trascendió hasta el 1 de agosto, cuando este periódico avanzó ese segundo pleito y su admisión por parte del Superior vasco. La asociación se constituyó en 2021 «por mujeres del norte de España» con el propósito «de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia», según su página web. La organización ha demandado contra autores de artículos de opinión, contra los antivacunas durante los años de la Covid-19 y se ha personado en procesos como el 'caso Koldo', el de Begoña Gómez o la causa que investiga a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Además, ha conseguido tumbar perímetros como el Badajoz o Segovia y en su momento ya creó un formulario modelo para presentar alegaciones contra las restricciones de Vitoria.

Hace unos pocos días, a través de su canal de Telegram, la entidad pidió a sus simpatizantes «socios afectados o perjudicados» que den solidez a su demanda, ya que «nos han dado de plazo hasta el 2 de octubre para formalizarla». En concreto Liberum solicitó a sus miembros «documentación que demuestre que no pueden acceder a la zona de bajas emisiones y tienen un vínculo con Vitoria por domicilio o trabajo». «Los certificados de socio los hacemos nosotros», añadían.