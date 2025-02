Los barrios de Vitoria preparan fiestas «diferentes» Varias comisiones de Vitoria anuncian citas «no presenciales»; otros, como Arriaga, esperan a la normativa para decidir si aplazan o no San Juan

Saioa Echeazarra Viernes, 8 de mayo 2020, 00:17 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

Con los vitorianos pendientes de si Celedón podrá bajar de la torre de San Miguel el 4 de agosto, el calendario festivo de la capital alavesa no se ha detenido en los diferentes barrios de la ciudad. A las puertas de junio, cuando arrancan las principales convocatorias con San Juan como plato fuerte, algunos preparan actos que este año serán «diferentes» y asumen que será complicado encender las tradicionales hogueras, mientras otros esperan a que la adminsitración aclare las condiciones para seguir adelante con sus celebraciones o aplazarlas.

Comisiones y colectivos de una decena de barrios anunciaron ayer que sus festejos sí se programarán, aunque «no de manera presencial, o por lo menos, no en el formato habitual», de forma que serán citas «diferentes». Es lo que trasladaron las comisiones de fiestas de Judimendi, Arana, Txagorritxu, Salburua, Zaramaga, Zaharraz harro (Casco Viejo), San Cristóbal y Adurza, además de la comisión de txosnas de Zabalgana y la asociación Bost Urki. Estas agrupaciones convienen en que «es momento de actuar con responsabilidad», y por ello sus celebraciones se harán «en formatos que hasta ahora no conocíamos».

Esta decisión afecta a buena parte del calendario de los festejos en los barrios, que arranca el mes que viene. El primer fin de semana de junio se celebran en Arana; el segundo en Txagorritxu; el próximo llega el turno de Judimendi con San Juan; y el siguiente coge el testigo el Casco Viejo. Las convocatorias prosiguen en julio con Adurza, San Cristóbal, Zabalgana y Salburua, mientras que Zaramaga tiene su programación en septiembre. Las citadas comisiones y colectivos trasladaron que afrontan «diferentes situaciones», bien por las fechas o por las condiciones de la propia organización, pero están esforzándose para poder programar sus actos «de un modo u otro». Eso sí, portavoces de alguno de estos distritos matizaron que no quieren renunciar a actividades en la calle y estudian fórmulas como limitar aforos o preinscripciones para que los vecinos puedan apuntarse en actividades. Por ejemplo, buscan algún «símil» para reemplazar las hogueras.

«Los vecinos las necesitan»

En ese calendario, sin embargo, no figuran otros festejos potentes como los de El Pilar, Ibailakua, Sansomendi e Lakua-Arriaga. En el caso de este último barrio, que también sale a la calle a finales de junio por San Juan (entre los días 23 y 25), desde la asociación Ipar-Arriaga trasladaron que se encuentran a la espera de las modificaciones del Gobierno, pero en el momento en que se aclaren esas decidirán si las hacen en la fecha o las aplazan. «No vamos a suspenderlas, si no se pueden celebrar en su fecha vamos a trasladarlas a otras en las que se puedan hacer», explica a EL CORREO Ángel Lamelas. «El barrio necesita difrutar de sus fiestas para desconectar después de lo que hemos pasado». El responsable recordó también han pospuesto el Mercado Napoleónico (que no pudieron llevar a cabo el pasado abril) a otra época en la que sea posible dentro de este año.

Al margen de sus fiestas, el portavoz de Ipar-Lakua recalca que está trabajando para intentar programar actividades de calle «para revitalizar el comercio». En ese marco, avanzó que propondrán organizar un auto-cine de verano en el parking de caravanas del barrio, al que los asistentes podrían acudir en sus coches a ver películas. «Lo hablaremos con el Ayuntamiento».