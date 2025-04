«No hacer nada en barrios como Coronación es la peor forma de solucionarlo»

«He trabajado en la barriada de Las 3.000 viviendas (Sevilla) o El Palo (Málaga) y comparado, Coronación es La Moraleja. Pero se han ... unido una serie de factores que sí producen cierto riesgo de guetización». Con esta contundencia arranca su visión sobre este barrio de Vitoria el antropólogo alavés Jesús Prieto Mendaza, voz social autorizada y de los pocos que se aleja de lo políticamente correcto.

«Han entrado personas con vulnerabilidad, jóvenes, y que han generado un efecto positivo. Pero por otro lado sí hay un riesgo de guetización, por encima de Aranbizkarra, el entorno del Casco Viejo y Zaramaga», calibra. Se refiere a la delincuencia de baja intensidad. Las okupaciones, hurtos y pequeños robos, habituales en la zona.

«Esos delitos tan comunes en Coronación no tienen peso para la estadística general, pero generan una enorme sensación de inseguridad a cada víctima», prosigue este experto, cuya charla sobre el estado del barrio llenó el centro parroquial de Eulogio Serdán hace unos días.

«Habría que implementar medidas con esta población minoritaria (los delincuentes) que tiene una significación social impresionante. La clase política prefiere no hablar de ellos porque es políticamente incorrecto. Pero la peor forma de solucionarlo es no hacer nada y no hablar de ello», expresa con firmeza.

«No es Missouri en los años 60»

Previene de un efecto pernicioso incluso a nivel continental. «No hay más que ver el ascenso impresionante de la ultraderecha en toda Europa. ¿Es porque la gente se está haciendo fascista? No señor. Es porque a la gente le está ocurriendo en determinados ambientes lo que está empezando a pasar en Coronación».

Prieto Mendaza solicita comprensión para las actuaciones policiales. «Si alguien ha robado 37 veces y la Policía Local va a detenerle no es porque los agentes sean racistas. No estamos ni en el Missouri ni en el Misisipi de los años 60».