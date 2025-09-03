El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amaia Barredo, durante uno de los actos organizados por la delegación vasca en México. EFE

Barredo aprecia en los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras una «referencia de la Euskadi abierta a nuevos mercados»

El Gobierno vasco y 23 bodegas integran estos días una misión comercial para posicionar las bebidas de calidad de Euskadi en el mercado mexicano. La delegación vasca mantiene reuniones con importadores, gastrónomos y restaurantes

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:16

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco acompaña estos días a 23 bodegas en una misión comercial para promocionar en ... México productos de Rioja Alavesa, Euskal Sagardoa y Txakoli. Desde el país norteamericano, Amaia Barredo ha destacado que «la gastronomía y las bebidas producidas en el País Vasco constituyen la mejor presentación y referencia de la Euskadi global abierta a nuevos mercados caracterizados por la calidad y la excelencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  3. 3

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  4. 4

    Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad
  5. 5 El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio
  6. 6

    Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria
  7. 7

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  8. 8

    Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro de Vitoria
  9. 9

    «Estamos destrozados, es una tragedia enorme para todo el pueblo»
  10. 10

    «Es un palo muy duro para todo el pueblo», lamenta el alcalde de Okondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Barredo aprecia en los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras una «referencia de la Euskadi abierta a nuevos mercados»

Barredo aprecia en los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras una «referencia de la Euskadi abierta a nuevos mercados»