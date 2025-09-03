Barredo aprecia en los vinos de Rioja Alavesa, txakolis y sidras una «referencia de la Euskadi abierta a nuevos mercados»

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco acompaña estos días a 23 bodegas en una misión comercial para promocionar en ... México productos de Rioja Alavesa, Euskal Sagardoa y Txakoli. Desde el país norteamericano, Amaia Barredo ha destacado que «la gastronomía y las bebidas producidas en el País Vasco constituyen la mejor presentación y referencia de la Euskadi global abierta a nuevos mercados caracterizados por la calidad y la excelencia».

La delegación mantiene diversas reuniones con importadores, gastrónomos, restaurantes, distribuidores y representantes institucionales para promocionar los productos vascos de cara a abrir nuevos mercados. Entre los diversos actos que se han desarrollado en la capital mejicana destaca el 'show-room', exposición, 'masterclass' y cata ofrecidos ante una selecta representación de profesionales de la alimentación como Wenceslao Martínez, presidente de Provino; Marco Estudillo, presidente de la asociación de Vendedores del Valle de Guadalupe y Andrea Peña, de Baja California.

Junto a Amaia Barredo participan en los encuentros promocionales Ainhoa Apeztegia, delegada del Gobierno vasco en México y Raúl Pérez Iratxeta. Precisamente, el primer encuentro de la consejera se ha desarrollado en la Euskal Etxea de Ciudad de México. Allí, las 23 bodegas vascas desplazadas han ofrecido «nuevos canales de colaboración para la aportación de ideas, estilos y productos llegados de cualquier parte del mundo y siempre con la base centenaria de la tradición y cultura de la cocina vasca».

Ampliar EFE

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha detallado que «el pasado año los vinos de Rioja Alavesa constituyeron el motor de las exportaciones vascas de vino, con el 69% del volumen y el 90% de la facturación total: se exportaron un 9, % más de litros con un valor de un 4,5% más de facturación». Los principales mercados internacionales para el vino vasco son Reino Unido -el primero, con 6,6 millones de litros- y Estados Unidos, con 3,3 millones. «A buen seguro la juventud vasco-mexicana desarrollará proyectos culturales, económicos y sociales de gran valor para el desarrollo de México. Vivimos en todo el planeta momentos convulsos, pero si alguien sabe superarlos con trabajo y dedicación esa es la sociedad vasca, como la que se reúne en esta Euskal Etxea», ha apostillado Barredo.

'Show-room' y 'masterclass'

En el 'show-room' y 'masterclass' realizados en el barrio de Roma Norte de Ciudad de México, la delegación vasca, con el 'somelier' Mikel Garaizabal, ha mostrado una selección de vinos de año, crianza y reserva de Rioja Alavesa «aplaudidos en las principales ferias especializadas de la Unión Europea junto a los txakolis y sidras».

De forma paralela, la representación vasca ha mantenido un encuentro con el colectivo 'Mujeres in Taninos' que «visibiliza el papel femenino en la cadena vitivinícola»: desde la producción y enología hasta la distribución, comunicación y consumo, «en un sector históricamente dominado por hombres, generando oportunidades para que las voces femeninas definan el presente y el futuro del vino en México y en el mundo», destaca la delegación vasca. A la cita han asistido Bibiana Parra, Joanna Vallejo y Paz Austin.

También se han desarrollado reuniones con Paloma Palacios, representante del Gobierno de Querétaro, Eugenio Parrodi Wiechers, presidente del Clúster Vitivinícola y Halina Gama Arriaga, directora del CVQ, y con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México para «abordar la relación internacional y situación del comercio entre País Vasco y Mexico en lo relativo a alimentación y bebidas, las exportaciones e importaciones, el problema arancelario y la referencia de Euskadi en gastronomía». El jueves se celebrarán diversas reuniones en la ciudad de Guadalajara.

Las bodegas que participan en la delegación son: Casa Primicia, Covila, Bodegas de la Marquesa-Valserrano, Fos, Garcia de Olano, Señorío de Arana, Loli Casado, Lopez Oria, Ostatu, Valdelana, Valdemar, Virgen de Lorea y Familia Monje Amestoy. En txakolíes: Ameztoi Txakolina, Etxaniz Txakolina, Okendo Txakoliña, Astobiza, Talai Berri Txakolina y Txakoli Gaintza; de sidra: Bereziartua, Petritegi Sagardoak e Isastegi Sagardotegia; y los destilados son Licores Barañano y Basque Moonshiners.