bares, tan gratos para...

Comulgo con el ideario que Gabinete Caligari, grupo a quien imagino perfectamente tocando a su debido tiempo dentro de un local de hostelería, profesaba en una de sus canciones de referencia. «Bares, lugares tan gratos para conversar». Y también beber como los peces en el río, según la absurda letra de los villancicos navideños. Y, añado -de acuerdo con tantos otros imperios de los sentidos- adecuados en el propósito de mover rítmicamente la pierna sin que lo advierta la cabeza, cultivar emociones y sentir -todo un verbo capitular- solo o en compañía de quienes se tercien. Cuando leí la norma que reducía a doce los conciertos por lonja y año pensé en términos angostos o de estrechez por donde las instituciones obligan a encauzar ciertas manifestaciones de signo cultural.

Por supuesto que se requiere un acto de conciliación, previo a conflictos mayores, entre el derecho vecinal al descanso y el de la ciudadanía a participar de modo más o menos activo en actuaciones musicales. Siempre que se cumplan las normas sobre ruidos que protejan a los residentes de los bloques y los horarios correspondientes no parece lógico restringir de tamaña manera la música en vivo y en directo entre la barra y las mesas. Y menos entiendo que se tome como referencia la legislación catalana de una causa mensual -¿por qué la de allí y no otra?- en materia de voces, viento y percusión. De sentir vida, que es cuanto inyectan los distintas y válidas maneras de expresar las pulsiones.

He crecido identificando la vida a través de símiles deportivos. Así que permítanme la licencia de interpretar que no hay macrofestivales sin cantera del mismo modo que resulta imposible entender la 'Champions' sin el fútbol modesto de barrio. Que para recoger hace falta sembrar anteriormente. O que jamás hubiese pagado una entrada en el Victoria Eugenia donostiarra -arriba, sujetando el techo del anfiteatro último- para ver y escuchar a Faemino y Cansado si tres décadas antes no me hubiera llevado un amigo a su cita ritual con un bar de Malasaña.