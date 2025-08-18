El barco de Sobrón recibe a 3.000 viajeros en su primer mes de vida

Desde que el 19 de junio surcase por primera vez la aguas del embalse del Sobrón, el nuevo barco turístico se ha convertido en todo ... un referente para unos visitantes que han copado sus viajes. En apenas un mes, 3.000 personas se han subido a esta embarcación que ha desbordado las expectativas. Yla previsión, con estos números, es que a lo largo del verano supere los 10.000 usuarios que descubrirán los increíbles paisajes que conforma el río Ebro en el desfiladero que conforma en esta zona fronteriza entre Burgos y Álava.

Ya en su primer fin de semana de uso, más de 300 personas se subieron al catamarán que inicia su recorrido en el embarcadero de San Martín de Don para enfilar las aguas hacia el este e internarse en el cañón del Sobrón. La tendencia se ha mantenido, o incluso crecido, a lo largo de las últimas semanas. Sobre todo en las jornadas festivas en las que se están completando con rapidez las 250 plazas diarias que se ofrecen en los cuatro viajes programados.

Ante este éxito, esos desplazamientos se verán incrementados a lo largo de agosto, para el que ya hay más de un millar de reservas comprometidas, pasar a ser seis trayectos por cada día. Ahora zarpan a las 12.00 y las 17.00 horas y se fletan dos más en caso de que exista demanda a las 13.30 y las 18.30. En breve, habrá una salida cada hora desde las 11.00 a las 18.00, con excepción de un descanso a las 15.00. Y más allá de la campaña veraniega –en julio y agosto el barco funciona a diario, pero pasará a hacerlo solo en fines de semana y festivo fueran de estos dos meses–, ya hay turistas que han adquirido sus pases para octubre.

El nuevo servicio está resultando todo un éxito, pero, como ocurre con casi todas la iniciativas que se estrenan, aún requiere de mejoras. Una de ellas tiene que ver con el propio recorrido del barco, que en la mayoría de las ocasiones tiene en este momento como límite el puente sobre el río Ebro en Tobalinilla. Por la elevada altura de las aguas y sus propias dimensiones, el catamarán no puede pasar bajo esa estructura y adentrarse de esta manera en la zona más espectacular del desfiladero. El Ayuntamiento de Valle de Tobalina, propietario del barco, ya está trabajando para poder acceder a esta zona con mayor facilidad.

De la misma manera, el Consistorio del municipio burgalés tiene prevista la puesta en marcha de una plataforma digital para formalizar las reservas, ya que en estos momentos las mismas solo se pueden tramitar de manera telefónica en un servicio atendido por dos personas que prácticamente no dan abasto. De la misma manera, se procederá a la instalación de una rampa de acceso al barco para minusválidos y se contratará la contrucción de una plataforma de hormigón para sacar la embarcación del agua al final de la temporada y proceder a su revisión.