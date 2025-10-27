La Banda Municipal de Vitoria se asocia a Álvaro Lozano, gran promesa del violonchelo

Ramón Albertus Lunes, 27 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

A sus 19 años, a Álvaro Lozano se le acumulan los compromisos. Conciertos, ensayos, clases en el conservatorio... Este joven malagueño es una de las grandes promesas del violonchelo en España. Desde hace tiempo se habla de él entre los más entendidos, y los premios no dejan de impulsar la carrera de un músico que sorprende por su técnica y expresividad a las cuatro cuerdas.

Este miércoles, Lozano suma un nuevo escenario, el Palacio Europa de Vitoria(19.30 horas, entradas agotadas). Lo hace gracias al acuerdo entre la Fundación Orfeo y el Ayuntamiento de Vitoria, que permite al ganador del concurso intercentros 'Melómano' colaborar con la Banda Municipal. «Ese concurso me ha ayudado mucho y me ha dado la oportunidad de tener una gira de conciertos», comenta Lozano, que todavía cursa tercer año en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. «Está siendo un curso bastante intenso, pero tengo mucha ilusión porque me hace querer seguir trabajando y mejorando», señala al ser preguntado por cómo compagina tantos compromisos.

Al joven, que inició sus estudios a los ocho años, la afición le viene de familia -ambos padres son músicos-, y su talento pronto llamó la atención. De hecho, le adelantaron un curso. Algunas pistas de esa capacidad ya las dejó en el ensayo con la formación vitoriana. Según reconoce Luis Orduña, director de la banda, los músicos le aplaudieron en varias ocasiones durante la primera sesión tras verlo tocar.

Reinterpretación de Rachmaninoff

Su participación en el tercer concierto de la temporada, titulado 'Noche transfigurada: ecos y metamorfosis de Weber, Rachmaninoff y Beethoven', incluye 'Symphonic Metamorphosis on Themes of Carl Maria von Weber', de Paul Hindemith, una obra del compositor alemán cuya música fue denunciada como 'degenerada' por el nazismo. «Hindemith armoniza y da un color diferente a los temas de von Weber, los reinterpreta desde otra orilla», explica Orduña.

El segundo bloque contará con la intervención de Lozano, que interpretará 'Elegy & Scherzo (Hommage à Sergei Rachmaninoff)', de Johan de Meij, compositor residente que visitará la capital alavesa próximamente. «Es una oportunidad muy importante porque es un proyecto innovador», destaca el violonchelista, que toca por primera vez con una banda sinfónica. «Salgo de mi zona de confort y encuentro nuevas formas de tocar», añade el instrumentista, que ya ha actuado como solista con la Orquesta de Radio Televisión Española y la Camerata Fundación Gala.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, subraya que el programa «evoca la transformación constante del lenguaje musical». Esa idea se refleja en el cierre, con 'Extreme Make-over', también de Johan de Meij, una pieza que, en palabras de Orduña, «reinterpreta temas del Romanticismo y ofrece una actuación llena de energía».