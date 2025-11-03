El Banco de Alimentos de Álava lanza un SOS para su Gran Recogida

La Gran Campaña de Recogida 2025 del Banco de Alimentos de Álava llegará a 72 supermercados en Vitoria y 18 en el resto del territorio ... los próximos 7 y 8 de noviembre. Con un panorama diferente. El número de beneficiarios se ha reducido –un 30% desde 2023–, pero el precio de la cesta de la compra se ha disparado. «Piensas que con el dinero que tengo, voy a dar más. Pero resulta que no, que voy a tener menos dinero, porque la compra es más cara», ha lamentado Daniel Muñoz, presidente del Banco de Alimentos en Álava, en la presentación de la próxima campaña.

Una «gran fiesta de la solidaridad», en palabras de Miguel Ángel Fernández de Matauco, responsable de la Gran Campaña de Recogida. Una iniciativa solidaria con la que esperan recaudar 47.000 kg de productos alimenticios, 100.000 euros en bonos-alimentos de supermercados y 115.000 euros en donaciones directas además de reunir a, por lo menos, un millar de voluntarios.

El compromiso ciudadano es indispensable, no solo durante la jornada del próximo viernes y sábado sino que también durante el resto del año. «Hacemos un SOS pidiendo ayuda. Necesitamos voluntarios de continuidad», ha recalcado Muñoz, quien incide en voluntarios y chóferes. El Banco de Alimentos de Álava prepara lotes de alimentos mensualmente a alrededor de 3.000 personas. Más allá de los 233 hombres y mujeres que sufren situación de sinhogarismo en la capital alavesa, hay muchas familias con necesidad de «paliar situaciones con algo tan básico como la alimentación», ha señalado Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Vital Fundazioa. Un 40% del material y alimentación requerida se recoge en la Gran Campaña de Recogida, también celebrada en mayo.

Los organizadores insistieron en la solidaridad de la sociedad alavesa. «Sí nos ofrecen estar una hora los acomodaremos donde sea», ha puesto en valor Luis María Barruso, coordinador de la campaña. Durante las dos fechas habrán turnos flexibles de mañana (10.00-13.30 horas) y de tarde (17.00-20.30 horas). Barruso ha destacado el papel de los centros escolares y asociaciones. «Agradecemos a los niños y niñas que con sus profesores no solo llenan los supermercados de alimentos sino también de alegría y juventud». El plazo de inscripción para el voluntariado permanecerá abierto hasta el jueves 6 de noviembre.

Niños y niñas, «prioridad total»

Los alimentos básicos requeridos son: pasta, latas y alimentos infantiles. El Banco de Alimentos mantiene su gran compromiso con los niños y niñas, su «prioridad total» con un programa de menú infantil que tiene un coste anual de 65.000 euros. Además de la atención infantil, y a pesar del decrecimiento del número de beneficiarios, cada martes proveen el mismo menú de alimentos a casi un centenar de personas en situación de emergencia en lo que se ha convertido en «un goteo constante».

«Participar en la Gran Recogida no es solo un acto de responsabilidad, sino de compromiso colectivo», ha resumido Ibáñez de Opacua. Las donaciones se pueden ofrecer vía física a través de recogida física de alimentos o con donaciones económicas a través de bonos, transferencias o Bizum (00025).