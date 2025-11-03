El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, David Muñoz, presidente del Banco de Alimentos en Álava, Luis María Barruso y Miguel Ángel Fernández de Matauco, responsables de la Gran Campaña de Recogida, durante la presentación de la campaña.

El Banco de Alimentos de Álava lanza un SOS para su Gran Recogida

El 30% de descenso de beneficiarios se contrarresta con la subida del precio de alimentos. Entre el 7 y 8 de noviembre esperan recaudar más de 225.000 euros y 47.000 kg de alimentos

Jon Casanova

Vitoria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:54

Comenta

La Gran Campaña de Recogida 2025 del Banco de Alimentos de Álava llegará a 72 supermercados en Vitoria y 18 en el resto del territorio ... los próximos 7 y 8 de noviembre. Con un panorama diferente. El número de beneficiarios se ha reducido –un 30% desde 2023–, pero el precio de la cesta de la compra se ha disparado. «Piensas que con el dinero que tengo, voy a dar más. Pero resulta que no, que voy a tener menos dinero, porque la compra es más cara», ha lamentado Daniel Muñoz, presidente del Banco de Alimentos en Álava, en la presentación de la próxima campaña.

