«Me bajó los pantalones y me hizo cosas malas» El juicio por abuso sexual se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Vitoria. / Igor Aizpuru Aunque la presunta víctima, un menor de 13 años, no acude a la vista oral, el visionado de su declaración previa incrimina al hostelero de Vitoria procesado por abusar de él. La Fiscalía le pide 14 años y 9 meses de cárcel y la defensa, su absolución DAVID GONZÁLEZ Jueves, 22 noviembre 2018, 13:25

La segunda -y definitiva- jornada del juicio por supuestos abusos sexuales de un hostelero de Vitoria a un menor de 13 años ha empezado este jueves sin la presencia de la víctima. Tampoco acudió a la primera sesión. Tras la orden de búsqueda emitida por los magistrados de la Audiencia Provincial de Álava, lo único que se sabe es que ahora «vive en Londres», a unos 1.400 kilómetros de donde ocurrieron los hechos.

Pese a este imprevisto, se ha optado por emitir el vídeo de su primera -y única- declaración. En la grabación, realizada durante la fase de recopilación de evidencias, el chico, de origen extranjero, relata a preguntas de la jueza de Instrucción número 3 dos supuestos episodios de violencia sexual, ambos ocurridos a lo largo del año pasado, cuando contaba con 13 años.

Durante unos tensos 15 minutos, y con voz titubeante, el chaval cuenta en el vídeo que solía entrar al local «a beber agua». Un día sin determinar, este hombre, aprovechando que no había nadie más en el establecimiento, presuntamente «me enseñó fotos de chicos desnudos en su móvil, pensé que era una tontería. Luego intentó meter la mano en mi pantalón, pensé que quería meterla en el bolsillo. Le dije que tenía que irme. Cuando pasó no sabía qué ocurría».

En el baño del bar

El segundo incidente se produjo en los baños del bar, según explica el menor en el vídeo. «Me bajó los pantalones. Me metió la mano en el calzoncillo, me agarró y se la metió en la boca. Me hizo cosas malas. Intenté que no lo hiciera. Vino un chico y salí de allí», prosigue durante la grabación, en la que la jueza que lleva a cabo este interrogatorio previo tiene que sacarle las palabras con sacacorchos.

Tras no acudir este miércoles a la llamada de la Audiencia Provincial de Álava, donde se celebra la vista, se le esperaba este jueves debido a la gravedad de los cargos contra este hostelero de Vitoria; exhibición de material pornográfico, dos delitos de abuso sexual y tenencia de pornografía infantil. Esa ausencia podría pesar en el fallo definitivo de los tres magistrados, a pesar de la contundencia de su testimonio grabado.

Y es que tras cubrirse las dos sesiones del proceso, las únicas evidencias irrebatibles son las 908 imágenes sexuales de menores localizadas por la Ertzaintza en un disco duro del procesado. Sólo por estos archivos, el Ministerio Público le reclama nueve meses a la sombra.

Un testigo clave, el chico que en la fase de instrucción sí declaró haber visto la felación en el baño, se ha desdicho esta mañana de jueves. «Les vi bajar a los dos y eso me pareció sospechoso, pero no vi nada más», ha explicado en la sala anexa de la Audiencia Provincial de Álava.

Por tanto, respecto a los supuestos abusos sexuales, es la palabra de la víctima en el vídeo contra la del hostelero, que siempre ha negado ataque alguno. En la primera sesión alegó que «me pidió cinco euros porque no tenía dinero. Suelo dar dinero a chicos que vienen al bar. Temía que los demás se enfadaran y le invité a subir al baño del bar. Se los entregué y ahí acabó todo. Dejé la puerta entreabierta para evitar que nadie pensara mal, pero subió uno de los chicos, nos vio y dio media vuelta. No sé qué pudo pensar».

Debido a la 'desaparición' de la víctima, la defensa ha pedido su «libre absolución y como mucho, la imposición del delito de tenencia de pornografía infantil». En el pasado, este hombre ya fue condenado por un hecho similar.

La Fiscalía, por su parte, ha apuntado que la grabación tiene la suficiente contundencia como para condenar al encausado. En base a ello ha mantenido su petición de 14 años y 9 meses de prisión, una indemnización de 3.000 euros para la víctima. Y, una vez que saliera de la cárcel, otros seis años de libertad vigilada.

El fallo de la Audiencia Provincial de Álava se espera en unas tres semanas.