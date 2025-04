«La azotea tiene un potencial tremendo y no se está explotando suficiente»

En 1975 abría sus puertas la plaza de Abastos en la calle Jesús Guridi tras su traslado desde Los Fueros. Un moderno edificio para la ... época que este año celebra su 50 aniversario en plena forma. EL CORREO reconoce a esta institución con el premio Alavés del Mes que recoge el presidente de los comerciantes, Txomin Gómez Zubia. Este veterano carnicero alerta sobre las dificultades para cubrir el relevo generacional tras los mostradores de los puestos pero celebra una clientela fiel que, ante todo, busca calidad. Anuncia que tienen ideas para llenar de vida la terraza y pide más apoyo económico a las instituciones.

– 50 años en la ubicación actual, récord de visitantes y todos los puestos llenos. ¿Vive la plaza de Abastos su mejor momento?

– Estamos en un muy buen momento. Además el tema del 50 aniversario ha movido a la gente, estamos notando más afluencia. Nos hemos convertido en un referente del comercio alavés.

– ¿Cuál es el secreto para conseguirlo?

– Hay algo que está claro, y es que en los últimos años la plaza se ha hecho mucho más atractiva para el público. Se han eliminado barreras arquitectónicas y es un polo de atracción.

«La plaza se ha hecho más atractiva para el público y nos hemos convertido en referente del comercio alavés»

– La edad media de los comerciantes es de 45 años. ¿Hay relevo generacional en los puestos?

– Lo cierto es que el relevo generacional que siempre se ha dado de manera natural ahora se encuentra con más dificultades y hay algunas vacantes. Confiemos en que se cubrirán, pero cuesta encontrar a gente porque es una gran responsabilidad, mucho trabajo, muchas horas y no es tan fácil que los más jóvenes estén dispuestos a ello.

– ¿Y si hablamos de la clientela?

– En este caso el perfil mayoritario es de personas de una cierta edad, pero aquí sí hay más relevo generacional. Las nuevas generaciones también buscan la calidad y por eso nosotros tenemos que estar en constante renovación, dando nuevas alternativas.

– La vida sube en todos los ámbitos y también en el de la alimentación. ¿La gente sigue comprando igual o ha hecho ajustes?

– Todo ha subido, pero los comerciantes intentamos a toda costa no repercutir el aumento de costes en el precio final. Tratamos de que sea asequible para la gente. En la plaza en particular no hemos notado demasiado que la gente compre menos o vaya buscando la oferta, las personas que vienen aquí tienen conciencia de lo que van a comprar y por regla general, priman más la calidad.

– ¿Cómo van a celebrar las bodas de oro?

– Estamos preparando eventos sobre todo en la zona de la terraza, que es un lugar muy bonito. Pero todavía estamos cerrando el programa y lo iremos anunciando próximamente.

«Más que en un uso hostelero estamos pensando en eventos relacionados con el producto local»

– Cita la azotea, sin duda uno de los espacios más atractivos del mercado. ¿Cree que se está explotando suficiente?

– No. Se le puede sacar mucho más partido porque tiene un potencial tremendo. Ahora mismo estamos pendientes de una serie de permisos por parte del Ayuntamiento para poder explotarla sin molestar a nadie. Más que en un uso hostelero estamos pensando en eventos, principalmente relacionados con el producto local. Por ejemplo 'showcookings'.

– ¿Atrae la plaza a los turistas que visitan Vitoria o cree que se podría hacer más en este sentido?

– Sí que viene gente de fuera a ver la plaza como un referente del comercio de Vitoria. Pero se puede hacer más, y en este sentido tenemos un plan en mente que iremos desarrollando.

«Los turistas vienen a ver el mercado, pero se puede hacer más y tenemos un plan que iremos desarrollando»

– ¿Y a las instituciones qué les piden?

– Más ayuda económica, porque asumimos un montón de gastos de servicio público teniendo una gestión privada. El tema de los baños es una cosa alucinante, se han convertido en baños públicos.

– Le pido ahora que mire al futuro. ¿Cuáles son los retos para los próximos años?

– Te diría que no es ningún reto osado seguir como estamos. Mantenernos en la situación actual pero siempre procurando mejorar.