Los ayuntamientos alaveses podrán elevar al 150% el recargo fiscal a 10.965 pisos vacíos

Nueve municipios cobran ya un plus del 50% en el IBI a las casas deshabitadas y algunos no descartan incrementar la penalización a futuro

José Manuel Navarro y Ania Ibañez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:53

Convertida en preocupación número uno de los vascos, la vivienda ha ido imponiéndose como una de las claves a la hora de hablar de fiscalidad. ... Incentivos a la compra, ayudas al alquiler, programas públicos para aportar garantías a los caseros... y también 'castigos' tributarios a quienes tienen casas vacías. Los recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de pisos sin inquilinos llevan años extendiéndose por Álava. Sin embargo, las penalizaciones que ya aplican ayuntamientos como Vitoria y Llodio en sus ordenanzas no han evitado que en el territorio todavía haya casi 11.000 domicilios en los que no vive nadie. Así se desprende de los cálculos que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su censo de viviendas. La cifra supone un 6,49% del parque del territorio, cifrado en 168.943 apartamentos.

