Los ayuntamientos alaveses podrán elevar al 150% el recargo fiscal a 10.965 pisos vacíos

Convertida en preocupación número uno de los vascos, la vivienda ha ido imponiéndose como una de las claves a la hora de hablar de fiscalidad. ... Incentivos a la compra, ayudas al alquiler, programas públicos para aportar garantías a los caseros... y también 'castigos' tributarios a quienes tienen casas vacías. Los recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los dueños de pisos sin inquilinos llevan años extendiéndose por Álava. Sin embargo, las penalizaciones que ya aplican ayuntamientos como Vitoria y Llodio en sus ordenanzas no han evitado que en el territorio todavía haya casi 11.000 domicilios en los que no vive nadie. Así se desprende de los cálculos que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su censo de viviendas. La cifra supone un 6,49% del parque del territorio, cifrado en 168.943 apartamentos.

Los recargos son una realidad en nueve municipios alaveses. Todos ellos lo cobran al 50%, aunque la reforma fiscal habilita la posibilidad de elevar este 'castigo' fiscal hasta el 150% desde 2026. Y esa opción no ha pasado desadvertida en las haciendas locales de Euskadi. Localidades vizcaínas como Basauri, Sestao o Galdakao, gobernadas por colores políticos diferentes, han decidido dar el paso de acogerse a ese nuevo porcentaje máximo.

Porcentaje de viviendas vacías en Álava

La capital del territorio vecino, Bilbao, también ha decidido dar un paso al frente y adelantar a Vitoria en sus recargos fiscales. En 2027 elevará la penalización a los dueños de pisos vacíos de un 25% a un 75%. Allí EH Bildu también planteaba elevar ese 'plus' al 150%.

Vitoria ha sido, de largo, donde más impacto ha tenido el extra del IBI en Álava. El Gabinete Etxebarria ha ingresado 722.000 euros con este plus, aunque la recaudación sólo supone la mitad de lo que se había pronosticado cuando se aprobó. 5.387 vecinos han tenido que pagar una penalización por tener su casa vacía a una media de 134 euros.

La cuestión ha disparado las llamadas a la Síndica. Durante el segundo trimestre del año, el 80% de las consultas que llegaron a la oficina de Leire Zugazua fueron por esta cuestión. La defensora vecinal explicó en octubre que las casuísticas de los contribuyentes son «de lo más variadas». Zugazua detalló entonces casos de gente que vive en la capital pero sigue empadronada en pueblos para seguir con su mismo médico de atención primaria, vecinos que alternan su casa de Vitoria con la de la zona rural, pisos cedidos a nietos, colindantes a casas dañadas y en las que no se puede vivir,... y hasta dos recién casados a los que les llegó el recibo antes de haber tramitado el empadronamiento en su nueva casa, entre otros.

La capital Vitoria ha revisado la aplicación del 50% y permitirá esquivarlo si se acreditan unos consumos mínimos de agua o luz

En 2026, para evitar estas situaciones, la capital ya se ha comprometido a revisar la aplicación de este recargo. En el próximo ejercicio se va poder justificar el uso de una casa aportando consumos de 750 kilovatios hora de electricidad o 30 metros cúbicos de agua.

Aunque cobrar más a quien no alquila su casa no es cosa exclusiva de la capital. Los recargos son especialmente recurrentes en los grandes ayuntamientos del territorio. Hay en Vitoria, en Llodio, en Iruña de Oca, en Salvatierra-Agurain, en Alegría-Dulantzi... Amurrio es prácticamente la excepción. Ya ha aprobado sus ordenazas para el 2026 y el tercer municipio más poblado de Álava insiste en imponer bonificaciones en vez de recargos.

«Picaresca» con el padrón

Al otro lado están municipios pequeños que también han impulsado la mano dura contra la vivienda vacía. Casi todos ellos están gobernados por EH Bildu: Zuia, Iruraiz-Gauna, Urkabustaiz y Artziniega. Pero en Álava nadie se anima a incrementar, de momento, el recargo hasta el 150%. «No tenemos en mente subirlo porque queremos ver qué supone su aplicación. Pero si esas viviendas siguen vacías, nos plantearíamos aumentarlo dentro de lo que permite la ley», plantea el alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez. La coalición soberanista sí ha planteado subir el recargo al 150% en Bilbao, pero aquí los municipios gobernados por los abertzales no han apostado por elevar la cuantía. En Vitoria, donde fueron socios de Maider Etxebarria (PSE) para las ordenanzas fiscales, fuentes de la formación confirman que no siguieron la propuesta de sus compañeros de Bilbao: no se plantearon cambios para 2026.

Tope legal Ayuntamientos vizcaínos como Basauri, Sestao o Galdakao aplicarán el recargo máximo del 150% a partir del año que viene

En Iruña de Oca la situación es similar a Zuia. «De momento, lo mantenemos en un 50%, pero a futuro no descartamos subirlo», señala el regidor socialista Michel Montes. En esta población, el Consistorio sabe que hay un poco de «picaresca» con los recargos. Como se devengan a la situación de 1 de enero, «hay gente que se empadrona para que no se le cobre recargo y luego se quita del padrón» o incluso parejas «donde la mujer se empadrona en Iruña de Oca y su marido en Vitoria», agrega. Con todo, este año 89 propietarios han pasado por caja. Agurain se lo ha cobrado a 167 caseros, algo que aportará 16.775 euros a las arcas municipales a expensas de lo que pase con cinco alegaciones. Su alcalde, Raúl López de Uralde, defiende que la medida «está consiguiendo el objetivo marcado» de sacar pisos al mercado, así que «la idea es seguir» con la tarifa actual. Admite que «nos plantearíamos subir si se estanca el número» de casas sin habitar.

Dudas sobre su efectividad

El efecto de los recargos sobre el mercado inmobiliario aún está por determinar. El experto y actual director gerente de la sociedad pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, sostiene que «en la penalización no está el secreto, sino en la combinación del recargo con otros incentivos como el programa Bizigune», un plan del Gobierno vasco para captar viviendas vacías a cambio de una renta mensual asegurada y que habría que «publicitar más». De hecho, el Departamento de Vivienda afirma que la apuesta es incentivar la salida de pisos vacíos mediante planes de mediación e «incentivos fiscales». Sólo cuando «estas vías se agotan, defendemos medidas más gravosas, entendiendo que deben ser siempre la última opción», recalca.

Javier Burón, experto «Los motivos de que haya casas vacías pueden ser desde herencias sin dividir hasta pisos que necesitan una rehabilitación»

Burón mantiene que en las zonas tensionadas, como son las tres capitales vascas, no «hay un problema masivo de pisos vacíos, ya que hay mucha demanda y la rentabilidad son altas». Pero entonces, ¿por qué Vitoria tiene el 4% de su parque sin ocupar? «Los motivos pueden ser varios, desde herencias sin dividir, hasta pisos que necesitan una rehabilitación o situados en zonas muy malas», lanza Burón, quien defiende la aplicación del recargo, ya que «mantener un piso desocupado en una zona tensionada es un lujo antisocial».

Más escépticos son los agentes inmobiliarios. «Los propietarios quieren confianza y seguridad», ilustraba Ramón Sáenz de Valluerca, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Álava, en las páginas de este periódico hace unos meses. El dueño de Fincas Armentia ya advirtió en agosto de dos cuestiones que generan «preocupación» entre los propietarios a la hora de alquilar: la zona tensionada -que incluirá en el futuro los topes a las rentas- y la imposibilidad de sacar de los pisos a los inquilinos vulnerables.