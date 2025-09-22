El Ayuntamiento vitoriano busca exprimir el potencial ganadero y frutícola del municipio

Vitoria quiere revolucionar su producción agroganadera local y el principal problema al que se enfrenta es que hoy ésta apenas alcanza el 1% de lo ... que se consume. El Ayuntamiento quiere que en los próximos años se revierta esa bajísima cifra y avanzar en el autoconsumo y los productos de kilómetro 0, pero lo primero que necesita es conocer su potencial.

El departamento de Promoción Económica, que lidera la concejala socialista María Nanclares, ha encargado un diagnóstico sobre los terrenos rurales que hay disponibles en el municipio. Pide identificar las zonas susceptibles de acoger nuevos proyectos agropecuarios; desde horticultura biointensiva o extensiva, cultivos de secano, fruticultura, ganadería diversificada y hasta silvopastoreo (animales integrados en los bosques).

En los pliegos del contrato, al que se destinan 70.000 euros, el Consistorio señala como buen precedente el centro de empresas agroecológicas de Basaldea, «que facilita el desarrollo de iniciativas innovadoras» y se ha convertido en un espacio de referencia para el germen y venta directa de productos hortícolas, sanos y sostenibles.

Sin embargo, según se indica en el mismo documento, allí también se enfrentan a barreras. Y es que el «acceso a tierra agraria» para la «consolidación» de los proyectos una vez finalizan su paso por las huertas es difícil y además ese entorno «impide el desarrollo de otros modelos agroecológicos como la ganadería o fruticultura».

Así las cosas, como la situación actual «limita la continuidad de los emprendimientos» y complica el «relevo generacional» en el ámbito agrario, el Gobierno local se ha decidido a buscar soluciones complementarias. Lo hará de la mano de la empresa Atalaya, a la que da nueve meses para tener listo ese informe que se sustentará en tres bloques.

Un censo detallado

En el primero definirá «modelos de negocio» viables aplicables a la agricultura y ganadería ecológica en los que se incluirán los tipos de cultivos o especies a introducir, así como los métodos y prácticas a emplear. Luego elaborará un censo detallado de espacios con potencial de transformación agraria (tanto inutilizados, como los que tengan actividad y aquellos cercanos a la jubilación) y, por último, realizará entrevistas a titulares de explotaciones.

Conversarán con al menos veinte personas a las que les preguntarán por sus expectativas, el futuro de la parcela y su predisposición a alquilar o vender la misma, entre otras cuestiones. Y, en ese proceso, priorizarán la charla con aquellos agricultores o ganaderos cuyas fincas no tengan un relevo claro o prevean en el corto plazo la jubilación.

El estudio servirá como base para la implementación del espacio test agrario de Vitoria, más conocido como Aleko, una especie de escuela al aire libre que da cabida a explotaciones agroecológicas regenerativas y a las nuevas generaciones de productores, pero también a comercializadores del producto local.