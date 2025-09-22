El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento vitoriano busca exprimir el potencial ganadero y frutícola del municipio

Invertirá 70.000 euros en un diagnóstico sobre terrenos rurales que puedan acoger nuevos proyectos

Elena Jiménez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:15

Vitoria quiere revolucionar su producción agroganadera local y el principal problema al que se enfrenta es que hoy ésta apenas alcanza el 1% de lo ... que se consume. El Ayuntamiento quiere que en los próximos años se revierta esa bajísima cifra y avanzar en el autoconsumo y los productos de kilómetro 0, pero lo primero que necesita es conocer su potencial.

