Jesús Andrade

El Ayuntamiento de Vitoria sanciona a Starbucks por no regularizar su licencia de actividad

Inicia también un expediente para ejecutar su clausura, que «no será inmediata», advierte el Consistorio

Elena Jiménez

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:36

La multinacional estadounidense Starbucks, que se instaló en Vitoria en octubre de 2024, se enfrenta a una sanción interpuesta por el Ayuntamiento de la ... capital alavesa, así como a un expediente de suspensión de actividad. El motivo, según ha explicado este martes el concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, tras preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, se debe a que esta conocida marca de café no ha regularizado su licencia de forma debida en el último año.

