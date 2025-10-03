El Ayuntamiento de Vitoria saca otra vez a la venta sus pisos de la calle Cubo

Las cinco viviendas municipales en el número 10 de la calle Cubo que el Ayuntamiento de Vitoria sacó a la venta a principios del pasado ... mes de julio en un lote indivisible se quedaron en ese concurso sin comprador. Pero el Consistorio no ceja en su empeño de colocar en el mercado estos inmuebles y, tras declarar desierta dicha propuesta, la Junta de Gobierno aprobará en su sesión de hoy la apertura del plazo de adjudicación directa del procedimiento para la enajenación de estos cinco pisos y un sótano. Se abrirá así un periodo, que normalmente suele ser de un año de duración, en que quien lo desee podrá presentar su oferta y, si cumple los requisitos estipulados y la petición económica, las propiedades le serán adjudicadas.

Esta decisión viene a dar continuidad al deseo del Ayuntamiento de vender. Un objetivo en el que ya fracasó cuando concluyó el plazo de ofertas por este paquete indivisible –el comprador tenía que adquirir los cinco pisos y el sótano– sin que nadie mostrase interés en su adquisición por un coste que no podía ser inferior a los 365.000 euros.

En la última Comisión de Urbanismo, EH Bildu criticó que estas cinco viviendas no hayan sido ofrecidas a la ciudadanía en un formato de alquiler asequible e hizo un llamamiento al Ayuntamiento para que apostase por esta vía una vez que había fracasado el intento de venta.Incluso le instó a adquirir los otros tres pisos del edificio para sacar al mercado una oferta mayor. Una opción que el Gobierno municipal ha rechazado de nuevo, insistiendo además en la obligatoriedad de que el comprador se haga con todos los inmuebles a la venta. Una alternativa ante la que Bildu mostró también su rechazo.

Estas viviendas del número 10 de la calle Cubo miden entre 43 y 90 metros cuadrados. Aunque por dentro tienen necesidades variadas, el Ayuntamiento fue el que sufragó buena parte de los 98.000 euros invertidos en el arreglo de la cubierta y las fachadas y la renovación de canalizaciones de luz y agua en el edificio. En 2012, sus residentes fueron desalojados por los problemas estructurales, pero ahora las casas son «estancas y seguras».