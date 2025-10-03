El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del bloque donde se encuentra los cinco pisos del ayuntamiento de Vitoria. Rafa Gutiérrez

El Ayuntamiento de Vitoria saca otra vez a la venta sus pisos de la calle Cubo

El lote indivisible de cinco pisos se quedó sin comprador tras salir al mercado en julio

B. Mallo

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:12

Las cinco viviendas municipales en el número 10 de la calle Cubo que el Ayuntamiento de Vitoria sacó a la venta a principios del pasado ... mes de julio en un lote indivisible se quedaron en ese concurso sin comprador. Pero el Consistorio no ceja en su empeño de colocar en el mercado estos inmuebles y, tras declarar desierta dicha propuesta, la Junta de Gobierno aprobará en su sesión de hoy la apertura del plazo de adjudicación directa del procedimiento para la enajenación de estos cinco pisos y un sótano. Se abrirá así un periodo, que normalmente suele ser de un año de duración, en que quien lo desee podrá presentar su oferta y, si cumple los requisitos estipulados y la petición económica, las propiedades le serán adjudicadas.

