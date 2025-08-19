El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Operarios retiran este martes las mesas y sillas de la cafetería del Prado. Blanca Castillo

El Ayuntamiento de Vitoria retira la terraza del bar del Prado y estudia hacer lo mismo con las de La Florida

Sus responsables carecían de autorización para colocar veladores pero ha llegado a haber hasta «160» mesas. La concesión para explotar el establecimiento lleva dos años caducada

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 19 de agosto 2025, 12:06

Una de las terrazas más amplias de Vitoria ha desaparecido esta mañana de martes. Trabajadores del Ayuntamiento han retirado las mesas y sillas de ... la cafetería Prado, ubicada en uno de los extremos del parque. Según ha podido saber este periódico, el establecimiento carece de licencia para colocar veladores; sin embargo, ha llegado a haber «hasta 160» mesas en el entorno.

