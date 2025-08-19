El Ayuntamiento de Vitoria retira la terraza del bar del Prado y estudia hacer lo mismo con las de La Florida

Una de las terrazas más amplias de Vitoria ha desaparecido esta mañana de martes. Trabajadores del Ayuntamiento han retirado las mesas y sillas de ... la cafetería Prado, ubicada en uno de los extremos del parque. Según ha podido saber este periódico, el establecimiento carece de licencia para colocar veladores; sin embargo, ha llegado a haber «hasta 160» mesas en el entorno.

Desde el departamento de Espacio Público y Barrios se le han impuesto varias sanciones y se han realizado un puñado de requerimientos para tratar de frenar esta situación irregular. Todos sin éxito. El tema ha llegado hasta el juzgado y un auto judicial ha otorgado ahora la razón al Ayuntamiento de Vitoria, por eso se ha procedido a la retirada de todos los veladores ubicados en la zona ajardinada. Los que están colocados sobre el asfalto se mantienen de momento porque hay un recurso concreto que todavía se está estudiando.

«Existía un agravio comparativo con otros establecimientos hosteleros de la ciudad y eso no lo podemos permitir», sostienen fuentes del área de Espacio Público liderada por la jeltzale Beatriz Artolazabal. Hay que tener en cuenta, además, que la ordenanza municipal de veladores no permite colocar mobiliario sobre zonas ajardinadas. Algo que claramente no se estaba cumpliendo.

Pero estas no son las únicas irregularidades por parte de los responsables del Prado Café. Las instalaciones están regentadas en un régimen de concesión por veinte años y esa licencia administrativa finalizó hace dos, por lo que sus gestores «se han excedido».

La Florida

Se da la circunstancia de que estos gestores son los mismos de Las Terrazas de La Florida; el bar y el restaurante que abrieron sus puertas el pasado mes de noviembre en el céntrico parque vitoriano. Estos establecimientos «no tienen licencia de actividad y por lo tanto tampoco tienen licencia de veladores», trasladan fuentes del departamento de Espacio Público. Por este motivo, se les han remitido varios requerimientos y también sanciones.

El tema está ahora mismo judicializado y los responsables municipales están a la espera de que el juzgado se pronuncie. Si el fallo es favorable al Ayuntamiento las terrazas serán retiradas al igual que ha ocurrido esta mañana con la del Prado.