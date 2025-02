El Ayuntamiento de Vitoria recalca que ha reclamado 3,3 milllones de indemnización por la fallida área de ocio de Júndiz

El Ayuntamiento de Vitoria ha solicitado el abono de 3,3 millones de euros a una empresa en concepto de indemnización por un contrato ... de hace veinte años. El caso se remonta a 2004, cuando se sacaron a concurso tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y social para la creación de un área industrial y de servicios en Júndiz. Pero parte de esos trabajos nunca se acabaron y tras años de idas y venidas en 2023 el Departamento de Promoción Económica cifró en la citada cantidad esos incumplimientos, según reveló hace una semana EH Bildu.

Desde el grupo denunciaron que el Gobierno municipal PSE-PNV «renuncia» a solicitar el reintegro esa esa cuantía, algo que ha desmentido la concejala de Promoción Económica, María Nanclares. «Es rotundamente mentira, es falso». La responsable ha recalcado que «el Ayuntamiento no ha renunciado a nada» y el Ejecutivo «ha exigido a la empresa el cumplimiento del contrato a través de la vía civil, o en su defecto el abono de los 3,3 millones de euros».

La edil socialista, que ha comparecido en la comisión municipal del ramo desarrollada este martes, se ha referido al acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado día 7, en el cual se aprobó «el requerimiento de cumplimiento del contrato de la enajenación del concurso de 3 parcelas». En la misma fecha se revocó un acuerdo previo de la Junta de Gobierno del 20 de enero, ya que «trataba esta cuestión por la vía administrativa, en lugar de la civil», que es la vía «correcta» para un contrato de carácter «privado y no administrativo», ha explicado Nanclares.

En concreto, ha detallado la representante socialista, el acuerdo aprobado por el Gabinete Etxebarria pide «instar el cumplimiento del contrato a la empresa de enajenación por concurso de tres parcelas destinadas a uso deportivo, comercial y social para la creación de un área de servicios en el Parque Industrial y de Servicios Júndiz». Y añade «con respecto a los compromisos acordados y no ejecutados relativos, entre otros, a los servicios de guardería infantil y sanitarios, así como la construcción del edificio sanitario, o en el caso de que la ejecución fuera materialmente imposible o justificadamente inconveniente, requerir subsidiariamente el abono de la cantidad de 3.365.172,65 euros, en que se ha cuantificado provisionalmente el mencionado incumplimiento contractual».

«Decisiones políticas, cero»

«¿Dónde ve usted la renuncia? No se puede andar con medias verdades», ha reprochado Nanclares a Bildu. Según ha defendido, en 2023 «pedí una auditoría de un servicio externo para saber en cuánto estaba incumpliendo esta empresa el contrato que se firmó hace veinte años». «Si alguien a este Ayuntamiento debe algo, lo va a tener que pagar. Y así lo estamos dejando claro en este acuerdo de Junta de Gobierno», ha recalcado.

Desde la coalición soberanista, la edil Aitziber Salazar ha criticado que «hoy nos deben más de 3 millones de euros y durante los últimos 10 años el Ayuntamiento no ha hecho nada para defender el bien común. Tenía detectados unos incumplimientos en 2015, de una obra que se recepciona en 2010 y de un contrato que se firma en 2005». Un asunto que «han dejado empolvar en cajones». Respecto a la tasación, según ha sostenido, «el límite de su validez es mayo de 2024, por tanto, ya necesitamos una nueva porque los cálculos no son reales. Esperamos que esto no prescriba», ha instado al Ejecutivo local.

Nanclares ha replicado que «estamos actuando con responsabilidad y aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda». Los informes técnicos, ha razonado, «no los hace la concejala, los hace el servicio jurídico del departamento» por lo que «decisiones políticas, cero». «En lugar de hacer esas acusaciones, debería de agradecer que este Gobierno esté defendiendo los intereses de la ciudad frente al incumplimiento de una empresa, que estemos reclamando algo que llevaba parado 20 años». «Nos parece importante que cumpla de una vez por todas un expediente de hace 20 años. Quien la hace, la paga», ha sentenciado.