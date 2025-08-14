El Ayuntamiento de Vitoria destina medio millón de euros a obras en una quincena de colegios este verano

Mientras alumnos, profesores y el personal administrativo disfruta de las vacaciones de verano, andamios y operarios toman estos meses los colegios y escuelas infantiles de ... Vitoria para realizar diferentes obras de mejora. El Ayuntamiento ha destinado esta vez más de medio millón de euros a trabajos de diferente calado, en concreto, 549.365,70 euros que se invertirán en catorce centros públicos distribuidos por los diferentes barrios de la capital. Es una cantidad similar a la de años anteriores. Tradicionalmente se aprovecha la temporada estival para realizar el mantenimiento y la modernización de las instalaciones, de manera que las mejoras puedan estar listas para el mes de septiembre, con la vuelta al 'cole'.

En el listado hay intervenciones de distintos tipos, desde labores de pintura –una de las más habituales cada año– a impermeabilizaciones, reforma de cubiertas o forrado de fachadas. En cuanto a inversiones, una de las partidas más altas es la destinada a la reforma de la cubierta de la escuela infantil Sansomendi, una mejora a la que se destinarán 101.175 euros. Este centro se construyó en el año 1980 y cuenta con una cubierta plana con acabado de grava y doce cubiertas inclinadas de teja que actualmente presentan filtraciones.

Por ello, se va a sustituir el actual acabado de la parte plana por una solución bicapa compuesta por una capa inferior de aislamiento térmico y una superior, la expuesta a la intemperie, con lámina impermeabilizante. «Para no interferir en la actividad de la escuela, la obra se realizará en dos fases permitiendo así que el alumnado disponga siempre de parte del patio», señala Izaskun Reyes, concejala de Mantenimiento.

101.175 euros Una de las mejoras más importantes será la nueva cubierta de la escuela infantil Sansomendi

En las cubiertas inclinadas de teja cerámica curva se realizará un retejado de las piezas que se encuentren en mal estado, una limpieza general y oyra de canalones. En cuanto al interior de la escuela se pintarán las zonas afectadas por las goteras.

Un presupuesto similar (166.641 euros) se destinará a la reforma de la cubierta de la escuela infantil Virgen Blanca ubicada en el barrio de Abetxuko y también una de las más antiguas. Una de las actuaciones más repetidas durante los meses de julio y agosto serán sin embargo las labores de pintura. Se acicalará el edificio de Infantil del CPI Sansomendi, los pasillos de Primaria del CEIP Barrutia, el edificio de Educación Infantil y el aterpe exterior del CEIP San Ignacio, la planta baja de Primaria de Luis Dorao, el sótano de la escuela infantil Izarra y la fachada interior de la escuela infantil Tximeleta. En cada una de estas actuaciones se invertirán entre 4.500 y 27.000 euros.

Gobierno vasco

Además se reformarán las cubiertas y canalones de los colegios Umandi y Padre Orbiso y se repasará la fachada interior de Adurtza Ikastola. En la escuela infantil Virgen Blanca también se reformará la instalación de fontanería y en la de Ibaiondo se forrará la pared exterior con composite. En el caso del colegio Miguel de Cervantes se realizará la impermeabilización del aterpe.

A estos trabajos dependientes del Ayuntamiento se suman las mejoras que realiza este verano el departamento de Educación del Gobierno vasco en los colegios de Lanciego, Legutio, Luis Elejalde y el instituto Francisco de Vitoria.