El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ayuntamiento está procediendo a renovar el parque naturalizado de Borinbizkarra. Rafa Gutiérrez

El Ayuntamiento renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad

Los troncos para los juegos se encontraban en un muy mal estado de conservación y habían despertado las quejas de muchos vecinos

B. Mallo

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:37

Comenta

El parque infantil naturalizado de Borinbizkarra ubicado en la calle Océano Pacífico se encuentra en plena fase de renovación de su mobiliario y en unas ... semanas lucirá una nueva imagen completamente renovada. Los troncos de madera que conformaban la zona de juegos que se estrenó a finales de 2018 se encontraban en un muy mal estado de conservación y ya habían sido objeto de labores de mantenimiento anteriores tras las quejas vecinales por su peligrosidad. Ahora, el departamento de Espacio Público ha acometido el cambio completo de todos estos elementos por unos nuevos, más resistentes y seguros que los actuales. Una intervención con un coste de 41.000 euros que comenzó a ejecutarse a mediados de septiembre por parte de la empresa Urbabil 2000 y que se prevé que se complete en noviembre, pues el plazo estimado para su colocación es de dos meses. A partir de entonces, los más pequeños de esta zona podrán disfrutar de este espacio lúdico, conocido por todos en el barrio como el 'parque de los troncos', completamente renovado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3

    «Siento orgullo de que Vitoria tenga un centro de refugiados»
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  6. 6

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  7. 7

    Las patatas solares alavesas que guiarán la energía agrícola en España
  8. 8

    Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir
  9. 9

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  10. 10

    La cantera de DHL despega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad

El Ayuntamiento renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad