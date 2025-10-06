El Ayuntamiento renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad

El parque infantil naturalizado de Borinbizkarra ubicado en la calle Océano Pacífico se encuentra en plena fase de renovación de su mobiliario y en unas ... semanas lucirá una nueva imagen completamente renovada. Los troncos de madera que conformaban la zona de juegos que se estrenó a finales de 2018 se encontraban en un muy mal estado de conservación y ya habían sido objeto de labores de mantenimiento anteriores tras las quejas vecinales por su peligrosidad. Ahora, el departamento de Espacio Público ha acometido el cambio completo de todos estos elementos por unos nuevos, más resistentes y seguros que los actuales. Una intervención con un coste de 41.000 euros que comenzó a ejecutarse a mediados de septiembre por parte de la empresa Urbabil 2000 y que se prevé que se complete en noviembre, pues el plazo estimado para su colocación es de dos meses. A partir de entonces, los más pequeños de esta zona podrán disfrutar de este espacio lúdico, conocido por todos en el barrio como el 'parque de los troncos', completamente renovado.

La construcción de esta área de esparcimiento y recreo naturalizada de 825 metros cuadrados en la parte trasera de los números 13 a 19 de la calle Océano Pacífico, justo al lado de las vías del tren, se llevó a cabo tras su elección mediante votación ciudadana en el programa Gasteiz Hobetuz y se estrenó en octubre de 2018. Una nueva idea que planteaba distintas construcciones utilizando elementos naturales o reutilizados, tales como troncos, tocones o neumáticos viejos.

Los problemas de conservación comenzaron a aparecer pronto. Las inclemencias meteorológicas, y el propio uso en ocasiones inadecuado, hicieron mella sobre las estructuras de madera, más vulnerables al no contar con ningún tipo de tratamiento como barnices o pinturas. Así, en poco más de tres años desde su estreno, en las distintas estructuras de juego comenzaron a quedar a la vista tornillos salientes, astillas o alambres de sujeción, con el riesgo que todos ellos entrañaban para los más pequeños.

Renovación integral

Tras recibir muchas quejas de los vecinos de la zona, desde el Ayuntamiento se procedió a realizar reparaciones de urgencia y potenciar el mantenimiento. Pero, finalmente, visto el deterioro de casi todos los elementos destinados al juego, desde Espacio Público se apostó a finales del pasado año por una renovación profunda con el cambio de estas estructuras más dañadas por unas nuevas.

«Se proyecta la renovación de la zona de esparcimiento naturalizada, manteniendo su estructura, distribución y criterios de diseño anteriores, pero sustituyendo aquellos elementos en peor estado de conservación, 'recebando' caminos, areneros y superficies con diferentes texturas y acabados, comprobando, reforzando o sustituyendo cimentaciones y elementos de anclaje», señalaba el pliego técnico.

En algunos casos se procederá a la restauración de los elementos actuales, pero en la mayoría de las estructuras se va a optar por una sustitución. Así, se instalarán juegos de equilibrio de troncos -toda la madera estará lijada, no como la actual- y cuerdas, elementos para trepar o casitas para el juego infantil. También se repondrán las mesas, taburetes y bancos y se procederá a mejorar el perimetrado, los paseos interiores y los espacios verdes.